«Не должны бояться»: В Австрии призвали к переговорам с Россией

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Западные страны не должны бояться сесть за стол переговоров с Россией, об этом заявил глава МИД Австрии Александра Шалленберг, его цитирует издание Puls24.
«Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни», - прокомментировал ситуацию Шалленберг.
Глава австрийского МИД также положительно высказался в сторону решения Северной Македонии пригласить главу министерства иностранных дел Сергея Лавров на встречу СМИД ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Скопье. В завершении он отметил, что сейчас ОБСЕ находится в состоянии кризиса, однако, по мнению Шалленберга, роль этой организации чрезвычайно важна.
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Евгения Парфентьева