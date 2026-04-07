Десятки БПЛА атаковали Ленинградскую область ранним утром

Дрозденко: силы ПВО сбили 20 беспилотников над Ленобластью
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 7 апреля вновь совершили атаку на Ленинградскую область, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в соцсетях рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.



По его словам, на момент 06:26 по московскому времени силы ПВО уничтожили 20 беспилотников. Первый дрон российские военные сбили примерно в пятом часу утра.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской Области увеличилось до 20. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в Телеграм-канале.

Как сообщает издание SHOT, из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область аэропорт Пулково перестал выпускать и принимать воздушные суда. К настоящему моменту на вылет задерживаются три авиарейса, еще два отменили.
Александр Огарёв

