Десятки БПЛА атаковали Ленинградскую область ранним утром
Дрозденко: силы ПВО сбили 20 беспилотников над Ленобластью
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 7 апреля вновь совершили атаку на Ленинградскую область, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в соцсетях рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, на момент 06:26 по московскому времени силы ПВО уничтожили 20 беспилотников. Первый дрон российские военные сбили примерно в пятом часу утра.
«Число сбитых БПЛА в Ленинградской Области увеличилось до 20. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в Телеграм-канале.
Как сообщает издание SHOT, из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область аэропорт Пулково перестал выпускать и принимать воздушные суда. К настоящему моменту на вылет задерживаются три авиарейса, еще два отменили.