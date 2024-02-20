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ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

СЦКК ДНР: Украинская армия обстреляла Донецк 20 ракетами из РСЗО
20 февраля 2024, 03:57
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

Удар был нанесён по Куйбышевскому району города со стороны Карловки. Украинские военные выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). При этом информации о последствиях на данный момент все ещё не поступало.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#всу
#обстрел
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В Днепропретровске раздаются взрывы
«Страна» сообщает о взрывах в Днепроперовске и Запорожье
20 февраля 2024, 01:00

Фото: iStock/Diy13

Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название — Днепр) и Запорожье, сообщило украинское издание «Страна.ua». Во всех восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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«Поворотный момент»: В США раскрыли, что последует за потерей Авдеевки
CNN: Потеря Авдеевки стала поворотным моментом для Украины
19 февраля 2024, 22:19

Фото: iStock/Jakub Laichter

Потеря Авдеевки стала поворотным момент в российско-украинском конфликте, об этом сообщает CNN.
«Это поворотный момент, где одновременно российские успехи и атрофия Запада угрожают трансформироваться в крупнейшую наземную войну в Европе с 1940-х годов», — прокомментировали ситуацию на американском телеканале.

В CNN также подчеркнули, что прогнозы экспертов о том, что Вооружённые силы потерпят поражение на полях спецоперации, если главный союзник Киева — Соединённые Штаты — прекратит оказывать ему помощь, медленно, но верно, претворяются в реальность.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что освобождение Авдеевки стало очередным шагом к победе России.

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#сво
#сша
#вс рф
#всу
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Кадыров: Авдеевка — ещё один шаг к победе России
19 февраля 2024, 21:53

Фото: kremlin.ru

Освобождение Авдеевки - это ещё один шаг к победе России, заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров.
«Авдеевка — один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — продекламировал глава Чечни в ходе общения с журналистами.

Кадыров напомнил, что именно из Авдеевки Вооружённые силы Украины обстреливали мирные кварталы Донецкой Народной Республики.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отходе украинских войск из города, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки ещё за сутки до приказа Сырского.

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#рамзан кадыров
#вс рф
#всу
#сво
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В ВСУ назвали главную причину потери Авдеевки
Офицер ВСУ о потере Авдеевки: Россияне научились изолировать поле боя
19 февраля 2024, 20:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Украина потеряла Авдеевку из-за совершенствования тактики ВС РФ, об этом сообщил пожелавший остаться анонимны украинский офицер в интервью для «Страна.ua».
«Главная причина — россияне научились изолировать поле боя. То есть уничтожать нашу логистику. В итоге наши подразделения на «передке» не получали в нужном количестве пополнение и боеприпасы. И постепенно силы истощались, образовывались бреши», — сообщил украинский боец.

По его словам, россияне обладают заметным преимуществом в сфере артиллерии, и перебить эту брешь в украинской броне не выходит даже при помощи беспилотников.

К тому же, отметил боец ВСУ, ВС РФ научились крайне успешно применять отвлекающую тактику, нанося удары по позициям Киева и используя подкопы.

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#сво
#вс рф
#всу
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Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале
19 февраля 2024, 19:17

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинское командование пребывает в растерянности, потому что никто не планировал, что Авдеевка будет потеряна уже в середине февраля, об этом пишет «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
«По поводу оборудования новых «укрепов» к западу от Авдеевки, то работа ведется, но в авральном режиме. Есть ощущение, что командование не рассчитывало, что Авдеевка падет уже в середине февраля», — об этом изданию рассказали военные, которые сбежали с позиций под Авдеевкой.

Собеседники издания также подчеркнули, что украинской армии возводить новые укрепления не так просто, как Вооружённым силам РФ. Военные объяснили это тем, что у ВСУ нет достаточного количества необходимой для строительства окопов техники.

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#сво
#вс рф
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Участники СВО смогут получить квалификацию воспитателей и учителей
19 февраля 2024, 18:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Движение «Ветераны России» и Государственный университет просвещения предложили бесплатное обучение участников спецоперации на курсе «Интерактивные образовательные технологии в работе с детьми и молодёжью». Об этом сообщили в этих двух организациях.
Курс предоставляет уникальную возможность приобрести квалификацию «воспитатель» или «учитель» с последующим трудоустройством в сфере начального, основного и среднего общего образования. Обучение будет проходить на базе Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки кафедры непрерывного образования Государственного университета просвещения.
«Цель инициативы – воспитание и поддержка молодого поколения, расширение деятельности в школах и среди подростковых детских коллективов. После завершения контракта в зоне СВО военнослужащие и добровольцы будут задействованы в социально ответственном деле, станут образцом поведения и наставниками для подрастающего поколения», – говорится в сообщении.
Для участия в курсе нужно заполнить анкету по ссылке и направить её на электронную почту: vpvr@veteransrussian.ru.

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#спецоперация
#учитель
#воспитатели
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В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
19 февраля 2024, 17:55

Фото: IStock/Standart

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал в своём телеграм-канале глава региона.
Ранее сообщалось, что под обстрел со стороны Украины попало село Тишанка Волоконовского района и село Заречье-Первое Грайворонского городского округа. В нескольких частных домах выбиты окна, посечены кровля и фасад, а также ворота и изгородь, но никто не пострадал.

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#вячеслав гладков
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Командующий «Таврии» Тарнавский: После Авдеевки ВСУ отошли на новые рубежи
19 февраля 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Olena_Z

После отступления из Авдеевки части ВСУ закрепились на новых рубежах. Об этом сообщил украинский бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.
Новые позиции украинских войск на Авдеевском направлении расположены в районе населённых пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское, написал он в своём телеграм-канале. По словам генерала, по новым позициям группировки «Таврия» уже было нанесено 26 авиационных ударов. Также они 803 раза подвергались артиллерийским обстрелам.

Ранее украинский военачальник признал, что часть солдат ВСУ сдалась в плен при отступлении из Авдеевки. Российские войска взяли город под свой полный контроль 17 февраля. Украинский президент Зеленский одобрил отход частей ВСУ из Авдеевки. По его словам, россияне теряли много бойцов при штурме, но у них было численное превосходство, поэтому украинцы не выстояли.

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#всу
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Медведев рассказал, сколько человек приняли на военную службу с 1 января 2024 года
Медведев: С 1 января на военную службу в РФ поступили более 53 тысяч человек
19 февраля 2024, 17:37

Фото: iStock/DIMUSE

На военную службу с 1 января 2024 года поступили более 53 тысяч человек, об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с руководителями Северо-Кавказского федерального округа.
«По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек, цифры с 1 января 2024 года», — заявил Медведев.

Российский политик также выразил надежду, что в нынешнем году будут реализованы цели по количеству набранных в ряды Вооружённых сил РФ солдат.

Ранее Медведев также заявил, что, по его убеждению, уже совсем скоро российские войска одержат победу на полях специальной военной операции на Украине.

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#дмитрий медведев
#сво
#вс рф
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