ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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