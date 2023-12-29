Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

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Вооружённые силы Украины с начала суток выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
Сообщается, что ВСУ с 04:50 выпустили 14 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по направлению населенный пункт Галицыновка — город Донецк.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат по всей территории Украины, а также на временно подконтрольной ей частей Запорожской и Херсонской областей и ДНР.
После этого военкор Юрий Котенок опубликовал предварительный список пораженных целей на Украине. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Сообщается, что ВСУ с 04:50 выпустили 14 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по направлению населенный пункт Галицыновка — город Донецк.
После этого военкор Юрий Котенок опубликовал предварительный список пораженных целей на Украине. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак