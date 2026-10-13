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Вучич назвал дружбу с Россией важной для Сербии

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

Экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград намерен поддерживать сложившиеся связи с Москвой. По его словам, такой подход отвечает национальным интересам страны.



Политик рассказал об этом в беседе с ведущей RT Balkan Марией Кордич. Вучич подчеркнул, что оценивает внешнюю политику с практической точки зрения и старается принимать взвешенные решения. Политик напомнил, что Сербия не присоединилась к санкциям против России. Он отметил, что в его семье традиционно тепло относятся к русскому народу.

Вучич добавил, что дипломатия требует уважительного диалога, особенно в периоды напряжённости. В сложных обстоятельствах, считает он, важно сохранять спокойствие и предлагать продуманные шаги. По словам экс-президента, в Кремле понимают позицию Сербии по ключевым международным вопросам.

Дарья Осипова

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