13 октября 2026, 09:58

Фото: Минобороны РФ

Российские военные продолжают наносить системные удары по ключевым объектам украинской инфраструктуры и живой силе противника на нескольких направлениях. За минувшие сутки высокоточные средства и дроны поразили предприятия ВПК, логистические узлы, железнодорожные и портовые объекты Украины. Одновременно ВС РФ вели активную работу по уничтожению вражеских беспилотников, командных пунктов и резервов, а также продвигались вглубь обороны ВСУ, освобождая новые населенные пункты. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Ликвидация ударных беспилотников ВСУ над Добропольем Охота на БПЛА ВСУ под Краматорском Разгром резервов ВСУ на Запорожском направлении Успехи группировки войск «Восток» Успехи группировки войск «Центр»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Ликвидация ударных беспилотников ВСУ над Добропольем

Охота на БПЛА ВСУ под Краматорском

Фото: Минобороны РФ

Разгром резервов ВСУ на Запорожском направлении

Успехи группировки войск «Восток»

Успехи группировки войск «Центр»