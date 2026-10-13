Освобождение Лидино и Никольского, удары по Киеву и Николаевской области, разгром резервов ВСУ: последние новости СВО на 13 октября
Российские военные продолжают наносить системные удары по ключевым объектам украинской инфраструктуры и живой силе противника на нескольких направлениях. За минувшие сутки высокоточные средства и дроны поразили предприятия ВПК, логистические узлы, железнодорожные и портовые объекты Украины. Одновременно ВС РФ вели активную работу по уничтожению вражеских беспилотников, командных пунктов и резервов, а также продвигались вглубь обороны ВСУ, освобождая новые населенные пункты. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 604 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Ставропольским краем, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВС РФ прошедшей ночью провели групповые атаки высокоточными средствами наземного базирования и дронами по предприятиям ВПК, логистическим узлам, железнодорожным и портовым объектам Украины, а также морским судам, перевозящим военные грузы. В Киеве поражен цех «Палп Милл Принт», выпускавший ракеты и дальнобойные беспилотники, и локомотивное депо «Дарница», где ремонтируют подвижной состав для перевозок военного и двойного назначения.
В Николаевской области уничтожены логистический центр «Новая почта» в Терновке, хранивший грузы для нужд ВСУ, и склад БПЛА в Мешково-Погорелово. В Бугском Лимане поражен сухогруз, доставлявший в николаевский порт военные грузы и грузы двойного назначения.
Ликвидация ударных беспилотников ВСУ над ДобропольемПодразделения спецназначения группировки «Центр» на Добропольском направлении ведут планомерную борьбу с вражескими ударными дронами. Операторы перехватчиков непрерывно следят за воздушным пространством и выявляют приближающиеся беспилотники противника. После обнаружения цели аппарат-охотник взмывает ввысь, атакует сверху и ликвидирует вражеский БПЛА до выполнения им боевой задачи.
Минувшим днем в результате работы расчетов уничтожены «Хорнет», барражирующие боеприпасы НХ-2 и иные воздушные объекты. Регулярное поражение ударных дронов ВСУ на подлете заметно уменьшает угрозу с воздуха для личного состава ВС РФ и логистических объектов.
Охота на БПЛА ВСУ под КраматорскомВ Краматорском районе бойцы группировки «Южная» продолжают успешно уничтожать беспилотные аппараты, используемые украинскими войсками. Расчеты войск беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады за прошедшие сутки выявили и уничтожили командный пункт противника в Николаевке Константиновской общины.
Согласно данным Минобороны РФ, вражеские операторы разместили технику и оборудование в гараже частного дома. Разведчики 17-й артиллерийской бригады обнаружили аналогичный объект в Дружковке, где украинские расчеты заняли брошенное жилище. В Николаевке замаскированный объект был подожжён в результате атак FPV-дронов. В Дружковке мишень была поражена 152-мм снарядами гаубицы «Гиацинт-Б». Поражение этих объектов лишило противника управления беспилотной авиацией.
Разгром резервов ВСУ на Запорожском направленииРазведчики с беспилотными летательными аппаратами из состава группировки «Восток» зафиксировали перемещение вражеских сил к оборонительным позициям в лесополосе Запорожской области. Часть боевиков двигалась между позициями, остальные скрывались в блиндажах на пути к переднему краю. Операторы ударных дронов ВС РФ атаковали врага прямо во время выдвижения и нанесли удары по укрытиям. В итоге личный состав ВСУ, направлявшийся на усиление опорных пунктов, уничтожен. Ликвидация резервов сорвала укрепление передовых позиций противника и сократила его способность удерживать занимаемые рубежи.
Успехи группировки войск «Восток»Штурмовые группы 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки «Восток» освободили Никольское в Запорожской области. Согласно данным Минобороны РФ, российские военные заняли обширный узел обороны противника площадью порядка 13 квадратных километров и очистили более 200 построек.
В боях за этот район ликвидирована рота боевиков, 15 бронемашин, 19 автомобилей, 29 наземных роботизированных комплексов и 48 гексакоптеров R-18 ВСУ. Взятие Никольского дало подразделениям «Востока» возможность расширить зону контроля в Запорожской области и подорвать устойчивость украинской обороны. Занятый рубеж создает предпосылки для дальнейшего движения войск группировки на запад.
Успехи группировки войск «Центр»Войска группировки «Центр» успешно освободили населенный пункт Лидино в Донецкой Народной Республике. Во время операции применялась стратегия непрерывного огневого воздействия с земли и воздуха, что дезориентировало противника и заставило его отступить. Захват Лидино укрепил позиции ВС РФ на передовой и создал условия для дальнейшего продвижения вглубь украинской обороны в районе Доброполья в рамках СВО.
В городе Доброполье штурмовые отряды 51-й общевойсковой армии достигли успехов в центральной и северо-западной частях. Морские пехотинцы продолжают очищать западные районы и территорию шахты «Добропольская». За последние сутки освобождено 216 зданий, в том числе четыре производственных объекта. Уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ.