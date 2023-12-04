WP: Украина и США обвиняли друг друга во взаимных ошибках при контрнаступлении

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Неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Украина и США начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах. Об этом сообщает Washington Post.
Ранее старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По мнению сенатора, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено.
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Екатерина Коршунова