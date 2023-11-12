Гладков: Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Нынешней ночью была пресечена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на российскую территорию. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили вражеский беспилотный аппарат над Белгородской областью.
Ранее Гладков сообщил о массированном ударе ВСУ по региону накануне, 11 ноября. Было сбито пять беспилотников противника. Также было зафиксировано не менее 69 прилетов снарядов в результате артиллерийских обстрелов приграничных районов.
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Александр Бойцов