Захарова допустила, что Боррель признал победу России над Украиной

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в своем телеграм-канале главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю на слова о том, что в ближайшее время Украина не сможет одержать победу над Россией.
«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?», — написала официальный представитель МИД РФ.
Напомним, ранее Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Боррель отметил, что еще одной проблемой для Европы является противостояние на Ближнем Востоке. По мнению главы дипломатии Европейского союза, данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».
Читайте также:
Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем
Захарова назвала сутью «дипломатии» США разжигание очагов напряженности по всему миру
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Екатерина Коршунова