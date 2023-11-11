Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

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Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что на донецком направлении подразделения группировки российских войск «Юг» успешно отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к потере противником до 185 человек и шести единиц техники. Глава пресс-центра группировки, Вадим Астафьев сообщил РИА Новости о значительных потерях противника в живой силе и технике в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки.
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Екатерина Коршунова