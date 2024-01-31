Фото: сайт Кремля
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что идеи о возможном примирении сторон в ходе украинского конфликта являются ошибочными. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала эти высказывания чудовищными.
Выступая в прямом эфире радио «Спутник», российский дипломат не выразила удивления по поводу очередного «миротворческого» заявления еврочиновника.
Никого уже давно не удивляет то, что, на словах ратуя о мире, размещая надписи «Peace» на спортивных аренах, представители ЕС на деле призывают не поддаваться призывам к миру, почти дословно процитировала Борреля Мария Захарова. Она также отметила, что на протяжении целых веков Запад только и думает о том, как бы всех поссорить и не давать потом нормально существовать. Подобные агрессивные заявления негативно воспринимаются даже внутри Евросоюза, заключила официальный представитель МИД.
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«Это же Боррель!», — кратко отметила спикер МИД.
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Александр Бойцов