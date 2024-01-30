Боррель заявил, что идея о перемирии на Украине может стать ошибкой

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Перемирие на Украине – это ошибочная идея, с таким заявлением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в своей статье для L'Obs.
«Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Боррель.По его словам, подобных ошибок необходимо избежать.
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