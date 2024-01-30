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Боррель заявил, что идея о перемирии на Украине может стать ошибкой

30 января 2024, 19:31
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Перемирие на Украине – это ошибочная идея, с таким заявлением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в своей статье для L'Obs.
«Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Боррель.

По его словам, подобных ошибок необходимо избежать.


При этом, не так давно Боррель заявил, что оборонная промышленность Европейского союза оказалась не готова к поддержке Вооружённых сил Украины. Дипломат заявил, что в настоящий момент страны ЕС высылают помощь Киеву из своих запасов.

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ВСУ атаковали три села в Курской области
Старовойт: три населенных пункта в Курской области попали под обстрел ВСУ
30 января 2024, 18:56

Фото: iStock/sommersby

Украинская сторона обстреляла сёла Гордеевка и Успеновка, а также поселок Теткино в Курской области. Обошлось без пострадавших. Об этом соогщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. К счастью, пострадавших нет. Частично нарушено электроснабжение в Гордеевке, как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к устранению повреждений», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в селе Успеновка в ближайшее время будет проведен подомовой обход. Все повреждения будут зафиксированы, а местные власти окажут собственникам пострадавших домов помощь в ремонте.

Кроме того, Старовойт рассказал об атаке ВСУ на поселок Теткино. Обломки беспилотника рухнули на забор частного дома, также поврежден автомобиль. Людям также помогут в восстановлении имущества.

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На Украину прибыла батарея немецких систем ПВО Skynex
30 января 2024, 18:18

Фото: istockphoto/e-crow

Киев получил батарею новейших систем противовоздушной обороны Skynex. Орудия производства немецкого концерна Rheinmetall прибыли на Украину из Германии.
Этот современный зенитный комплекс разработан специально для противодействия крылатым ракетам и беспилотникам, передаёт «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ. Skynex обладает высочайшей скорострельностью — до тысячи выстрелов в минуту. Его радар имеет дальность действия до 50 километров.

Каждое из четырёх орудий снабжено электронным оптическим датчиком и радаром. Германия заявила о намерении передать Киеву зенитные комплексы в начале января 2024 года. На Украине надеются, что новые системы ПВО помогут эффективно защищаться от российских атак с воздуха.

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Отставка Залужного была бы выгодна России, считает Балицкий
Балицкий: если Залужного уволят, у власти в Киеве не останется профессионалов
30 января 2024, 17:48

Фото: iStock/JARAMA

Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного была бы выгодна России. Об это заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Его слова передает РИА Новости.
«Да, Залужный – хороший военный. Он показал свой профессионализм. При том, что он мразь бандеровская, надо понимать, что его профессиональные качества достаточно высокие. Поэтому, если они "сожрут" Залужного – лучше. Чтобы остались такие дилетанты, как Зеленский», - сказал Балицкий.

Он подчеркнул, что обращать внимание стоит только на факты, а всю другую информацию вокруг Залужного, который оказался в публичном поле, воспринимать в качестве белого шума.

Балицкий добавил, что киевские власти пытаются отвлечь внимание и в любом случае будут противостоять друг другу. При этом у Англии, Америки, Европы имеются свои интересы, а у украинских элит – свои. Таким образом, глава Запорожской области уверен, что все эти противостояния разорвут Украину изнутри, но с сожалением добавил, что произойти это может не скоро.

Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».

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#минобороны
#зеленский
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Глава ЦРУ Бёрнс: 2024 год станет тяжёлым испытанием на выносливость для ВСУ
30 января 2024, 16:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Западным союзникам Киева необходимо нарастить объём своих военных поставок для ВСУ, поскольку нынешний год может стать для них тяжелым испытанием на выносливость, с таким заявлением выступил директор ЦРУ Уильям Бернс в своей статье для Foreign Affairs.
Бёрнс считает, что российский лидер Владимир Путин успешно налаживает работу оборонно-промышленного комплекса, будучи уверенным, что время на его стороне.

В это время, заявил глава ЦРУ, западным союзникам стоит серьёзно позаботиться о наращивании помощи Вооружённым силам Украины, поскольку они уже сейчас испытывают серьёзные трудности на линии боевого соприкосновения.

«Продолжение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров», — заявил директор американской разведки.

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Армия России может взять Одессу под свой контроль ради безопасности Крыма
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ могут освободить Одессу для безопасности Крыма
30 января 2024, 16:40

Фото: iStock/Multipedia

Российская армия при необходимости может установить контроль над Одессой, освободив город от ВСУ, чтобы обеспечить безопасность Крыма. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
По его словам, армия Украины, располагающаяся в Одессе, несет определённую угрозу для безопасности Крыма. Таким образом, по мнению Риттера, Россия не оставит город под контролем киевского режима.

Он также выразил уверенность, что по окончанию конфликта режим президента Украины Владимира Зеленского будет ликвидирован.

«Это нацистский режим. Он прекратит существовать», — заключил Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Ранее он заявлял, что Украина может потерять ещё четыре города. По его словам, частью России могут также стать Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск, которые пока находятся за пределами новых российских регионов.

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MWM: Украинские войска потеряли большую часть своих немецких танков Leopard 2
30 января 2024, 15:56

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Украинская армия потеряла большую часть из своих немецких танков Leopard 2, об этом сообщает американское издание The Military Watch Magazine.
«Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боев с российскими войсками. Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В MWM также отметили, что Вооружённые сил Украины столкнулись со множеством трудностей при эксплуатации немецкой техники. Помимо того, что у них нет подходящих деталей и специалистов для починки повреждённых танков, Leopard 2 также не пригодны для использования в зимнее время.

В это время, подчеркнул автор статьи, в странах НАТО сваливают неудачи при использовании Leopard 2 на самих украинцев, которые не способны вести боевые действия по канонам альянса.

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#сво
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Орбан назвал имя человека, который мог бы предотвратить конфликт в Европе
Орбан заявил, что Дональд Трамп мог бы завершить конфликт на Украине
30 января 2024, 15:15

Фото: kremlin.ru

Бывший американский лидер Дональд Трамп мог бы завершить конфликт на Украине, с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью для Le Point.
«Если бы в феврале 2022 года американским президентом был Дональд Трамп, в Европе войны не было бы», — считает Орбан.

По мнению венгерского премьера, сегодня Трамп - единственный политик, у которого получилось бы урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Орбан заявил, что готов дать своё согласие на небольшое финансирование Украине, при одном условии. Венгрия будет продолжать поддерживать Вооружённые сил Украины, если сумма этой помощи будет ежегодно единогласно согласовываться всеми членами Европейского союза.

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#виктор орбан
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#всу
#сво
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В Госдуме предупредили Залужного об опасности со стороны Зеленского
Депутат Шеремет: Зеленский может физически устранить Залужного
30 января 2024, 14:32

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома ВСУ Валерия Залужного, так как видит в нем главного политического конкурента.
«Зеленскому главное любой ценой сохранить власть, без которой он останется не у дел, поэтому он может пойти на физическое устранение Залужного, так как видит в нем для себя главного политического конкурента», - уверен Шеремет.

Он считает, что Залужный находится в опасности, и ему стоит опасаться Зеленского, который с успехом освоил террористические методы и удары в спину. По словам Шеремета, конфликт Зеленского и Залужного демонстрирует кризис украинской власти. Он сравнил украинское руководство с банкой с пожирающими друг друга пауками.

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#кризис
#ес
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«Не замечают»: Запад не обращает внимание на расползание поставляемого ВСУ оружия по миру
Лавров: Запад не хочет замечать расползание поставляемого ВСУ оружия по миру
30 января 2024, 14:09

Фото: kremlin.ru

Западные страны не хотят обращать внимание на «расползание» оружия, которое поставляют в помощь ВСУ, в горячие точки по всему миру, с таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе посольского круглого стола.
«Еще один аспект, который не очень сильно Запад хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами», — заявил Лавров при обсуждении урегулирования конфликта на Украине.

Министр иностранных дел напомнил, что западное оружие, которое предназначалось для Вооружённых сил Украины, уже было обнаружено не только на Ближнем Востоке, но и в ряде европейских стран, а также в секторе Газа. Помимо этого, появились подтверждения присутствия на полях специальной военной операции западных наёмников и инструкторов, подытожил Лавров.

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