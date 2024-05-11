Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одних анонсов западных стран о выделении новых пакетов помощи Киеву недостаточно. Об этом он написал в социальной сети X.
По мнению лидера киевского режима, действительно полезным пакетом помощи Украине является напрямую поставленное стране оружие.
Ранее аналитик Марк Эпископос в статье для газеты Hill написал, что Вашингтон должен как можно скорее прийти к мирному соглашению по Украине, несмотря на связанные с ним трудные решения.
Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. В состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
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Ранее аналитик Марк Эпископос в статье для газеты Hill написал, что Вашингтон должен как можно скорее прийти к мирному соглашению по Украине, несмотря на связанные с ним трудные решения.
Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. В состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
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Екатерина Коршунова