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Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере $400 млн

11 мая 2024, 08:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.
В документе утверждается, что американский лидер предоставил госсекретарю страны полномочия по выделению оборонной продукции и услуг Минобороны США, а также средств на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи киевскому режиму.

Ранее издание Politico сообщало, что Вашингтон анонсирует дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. В состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.



Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагал выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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Евросоюз не будет отправлять войска в бои на Украине, сказано в черновике документа ЕС
Welt: ЕС одобрил черновик гарантий безопасности для Киева
11 мая 2024, 09:37

Фото: iStock/rarrarorro

Европейский союз одобрил черновик соглашения о предоставлении Киеву гарантий безопасности, об этом сообщает издание Die Welt.
Гарантии безопасности, которые киевским властям намерен предоставить Евросоюз, не предусматривают отправку войск для участия в боях в составе Вооружённых сил Украины.

Уточняется, что в настоящий момент условия документа обсуждаются с Киевом.

Гарантии безопасности будут действовать, пока Украина не вступит в состав Европейского союза или Североатлантического альянса.

Ранее представитель Евросоюза попытался оправдать Киев за несоблюдение прав человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Американские эксперты признали успехи ВС РФ в наступлении под Харьковом
РВ: Российские войска начали успешное наступление на Харьковском направлении
11 мая 2024, 09:13

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ начали успешное наступление на Харьковском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на американский Институт изучения войны ISW.
По данным американских экспертов, военнослужащие ВС РФ в скором времени будут использовать свой тактический плацдарм на севере Харьковской области, чтобы активизировать наступательные действия. Их цель заключается в отстранении ВСУ от границы с Белгородской областью.

Отмечается, что российское наступление на Харьковском направлении поможет привлечь и закрепить украинские силы на этом участке, что обеспечит продвижение солдат ВС РФ в других районах восточной Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России начали наступление на Харьков. Кирби подчеркнул, что Штаты ожидали начала наступления российской армии на Харьков.

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#всу
#спецоперация
#россия
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В США призвали к принятию трудных решений по Украине ради мира
Hill: Запад и Украина должны согласиться на трудные решения ради мира с Россией
11 мая 2024, 08:51

Фото: iStock/ValleraTo

Аналитик Марк Эпископос в статье для газеты Hill написал, что США должны как можно скорее прийти к мирному соглашению по Украине, несмотря на связанные с ним трудные решения.
По словам Эпископоса, скорейшее разрешение противостояния поможет избежать «худших исходов позднее». Аналитик утверждает, что дальнейшие попытки нанести российской армии поражение не имеют смысла.

Эпископос добавил, что слабый интерес западных стран к мирным условиям Москвы вызывал раздражение еще несколько лет назад, в 2022 году.

Ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

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#дом
#украина
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#россия
#вс рф
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США не нашли доказательств использования военной помощи Украине не по назначению
11 мая 2024, 08:34

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США не нашли подтверждений тому, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению или в нарушении целей поставки. Об этом сообщается в докладе американской администрации для конгресса.
В докладе утверждается, что Вашингтон не осведомлен о подобных случаях. Однако в документе упоминается, что Израиль, «учитывая его значительную зависимость от оборонительных изделий производства США», мог использовать американскую военную помощь в некорректных целях.

Ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.

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#джо украина
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МО РФ сообщило о 21 сбитых реактивных снарядах и 9 БПЛА в Белгородской области
11 мая 2024, 08:15

Фото: iStock/vladj55

Минувшей ночью силами ПВО был уничтожен 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня Vampire, и 16 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что все снаряды и 9 беспилотных летательных аппаратов уничтожили над территорией Белгородской области, еще 7 — над Курской и Волгоградской областями. С 0:00 и примерно до 4:30 в Белгороде и Белгородском районе действовал режим ракетной опасности.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что боевики украинской армии обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#telegram
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#всу
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В Белгородской области жители пяти сел остались без света после обстрела
Гладков: пять сел в Белгородской области остались без света после обстрела
11 мая 2024, 07:33

Фото: сайт Кремля

Глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что боевики украинской армии обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области.
В результате атаки повреждения получила линия электропередачи. Местные жители Горы-Подола, сел Козинка, Глотово, Заречье и Безымено остались без электроснабжения.

Гладков отметил, что никто не пострадал.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#всу
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#дроны
#спецоперация
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Белый дом заявил о начале наступления ВС России на Харьков
Кирби заявил о начале наступления ВС России на Харьков
11 мая 2024, 07:23

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России начали наступление на Харьков. Об этом Кирби сообщил во время брифинга.
Кирби отметил, что Штаты ожидали начала наступления российской армии на Харьков. Он добавил, что Вашингтон тесно координировал свои действия с Киевом, чтобы помочь ВСУ подготовиться к этому.

Кирби подчеркнул, что значительные объемы боеприпасов из объявленного США пакета военной помощи уже поступили на украинскую территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

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ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами
Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли нефтебазу в Ровеньках ракетами ATACMS
11 мая 2024, 07:09

Фото: iStock/vadimrysev

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.
Уточняется, что ракеты ATACMS, предположительно, использовались, с кассетными боеприпасами. По словам главы ЛНР, на месте удара продолжают работать сотрудники МЧС и Следственного комитета.

В результате атаки пострадали три человека. Еще восемь местных жителей были ранены. Пасечник отметил, ​что всем оказывается необходимая медицинская помощь.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Стало известно об улучшении позиций российской армии у села в ДНР
Группировка «Восток» улучшила позиции около села Старомайорское в ДНР
11 мая 2024, 05:54

Фото: iStock/Evgeny555

Военнослужащие группировки «Восток» отбили позиции у ВСУ в районе села Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель пресс-центра группировки Александр Гордеев.
По его словам, в этом секторе российским войскам противостояла 123-я бригада территориальной обороны ВСУ. Потери противника, по информации Гордеева, составили 50 человек личного состава, БМП, самоходная артиллерийская установка Curb и буксируемая гаубица М777.

Ранее, в начале мая, Гордеев сообщал, что российские войска атаковали ВСУ в районе Старомайорского и Водяного. Украинские потери составили 100 человек.

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