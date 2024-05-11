Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере $400 млн

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.
В документе утверждается, что американский лидер предоставил госсекретарю страны полномочия по выделению оборонной продукции и услуг Минобороны США, а также средств на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи киевскому режиму.
Ранее издание Politico сообщало, что Вашингтон анонсирует дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. В состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагал выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Ранее издание Politico сообщало, что Вашингтон анонсирует дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. В состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагал выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Екатерина Коршунова