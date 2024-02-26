Зеленский подписал закон о демобилизации срочников на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации сочников, которые сразу после прохождения срочной службы в армии были отправлены в зону боевых действий. Об этом пишет местное издание «Страна».
Согласно сообщению, в данном документе не указаны конкретные сроки демобилизации. Указывается только то, что она произойдет по решению президента. При этом, не уточняется, когда такой указ появится.
Ранее в Верховной Раде включили в документ норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.
Уточняется, что речь о тех военных, которые прошли срочную службу и оставили на бессрочную после начала российской специальной военной операции. Тогда это решение вызвало массу протестов среди родственников и самих военных.
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Ранее в Верховной Раде включили в документ норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации в течение 12 месяцев.
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Элина Позднякова