Политолог Бартосяк: Зеленский надеется на отказ США признать поражение ВСУ

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Украина сейчас находится в ужасном, практически отчаянном положении. Поэтому президент Зеленский вынужден говорить и действовать с оглядкой на настроения, царящие в США.
Как считает эксперт, Зеленскому остается надеяться только на то, что администрация Байдена не пожелает признавать поражение Украины в конфликте с Россией, а потому продолжит оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Именно американцы решают, какое развитие в ближайшее время будет у украинского конфликта, заключил Бартосяк.
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Александр Бойцов