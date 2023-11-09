Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации в стране до 14 февраля 2024 года, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.
Напомним, военное положения на Украине было введено 24 февраля 2024 года. На следующий день Зеленский объявил о всеобщей мобилизации.
Ранее стало известно, что на Украине готовится третья волна масштабной мобилизации. В распоряжении хакерской группировки «Берегини», на которые ссылается Mash, оказались документы, подтверждающие то, что военные администрации (ОВА) Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Запорожской и Николаевской областей Украины уже потребовали от государственных и коммерческих предприятий списки подлежащих призыву людей.
При этом, американское издание The New York Times заявило, что Украина стремится привлечь в ряды Вооруженных сил всё больше женщин, что говорит об огромных потерях среди личного состава. Журналисты считают, что привлечение женщин к службе в ВСУ с одной стороны является шагом на пути к равноправию, а с другой - говорит о колоссальных потерях в рядах личного состава армии.
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Ранее стало известно, что на Украине готовится третья волна масштабной мобилизации. В распоряжении хакерской группировки «Берегини», на которые ссылается Mash, оказались документы, подтверждающие то, что военные администрации (ОВА) Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Запорожской и Николаевской областей Украины уже потребовали от государственных и коммерческих предприятий списки подлежащих призыву людей.
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Евгения Парфентьева