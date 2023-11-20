Зеленский рассказал о планах в конфликте на Украине

Фото: Сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт закончится не скоро и не стоит ждать постоянной смены событий. Такое заявление он сделал в ходе встречи с представителями американского телеканала Fox News, пишет ТАСС.
«Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами будет постоянно меняться, что каждый день будут какие-нибудь сюрпризы. Но для наших воинов это не кино, это наша жизнь. Это ежедневная тяжелая работа. И завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но у нас нет права опускать руки. И мы не будем этого делать», - заявил украинский президент.Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.
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Алина Юрчак