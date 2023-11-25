Жительница Донецка пострадала из-за беспилотника ВСУ

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Жительница Донецка пострадала во время атаки беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на территорию Кировского района Донецка.
В результате сброса взрывоопасного предмета была ранена местная жительница 1974 года рождения.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВС РФ атаковали Киев. За этот день было нанесено три массированных удара, в результате которых порядка 200 жилых домов и учреждений остались без света, также наблюдаются перебои в работе киевского метрополитена.
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В результате сброса взрывоопасного предмета была ранена местная жительница 1974 года рождения.
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Анастасия Чинкова