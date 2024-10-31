Фото: istock/Sviatlana Lazarenka
Жительница Волчанска в Харьковской области поделилась историей о том, как украинские военные расправились с её знакомой, присматривавшей за пустующими домами для предотвращения мародёрства.
На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении РИА Новости, свидетельница подробно рассказывает, что украинские военные выследили женщину и обстреляли её дом из гранатомёта.
По словам официального представителя Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаила Шешкина, об этом инциденте в органы правопорядка сообщила эвакуированная жительница Волчанска. Нападение произошло в начале июля: женщина, пытавшаяся ухаживать за домами соседей и животными, стала жертвой украинских военнослужащих, которые расположились на её улице.
По словам официального представителя Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаила Шешкина, об этом инциденте в органы правопорядка сообщила эвакуированная жительница Волчанска. Нападение произошло в начале июля: женщина, пытавшаяся ухаживать за домами соседей и животными, стала жертвой украинских военнослужащих, которые расположились на её улице.
«В 5 утра прибежала соседка и сказала, что дом горит. Крыша была сорвана взрывом, весь дом охвачен огнем. Мужчины попытались потушить пожар, но не смогли, пламя было слишком сильным», — рассказала свидетельница.Она добавила, что погибшая занималась присмотром за покинутыми домами, чтобы предотвратить мародёрство, и регулярно кормила домашних птиц. Согласно информации ВГА, погибшая была гражданкой России 1960 года рождения. Власти возбудили уголовное дело по факту убийства на основании применения запрещённых методов против гражданского населения.
Елена Перлова