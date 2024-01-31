Жительницы Одессы дали отпор военкому остановившему маршрутку

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
В Одессе местные жительницы устроили перепалку с военкомом, который остановил маршрутку. Сотрудник Территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине - прим. ред.) пытался выполнять задание по принудительной мобилизации.
В последнее время военкомы в Одессе зачастую останавливают трамваи и другой общественный транспорт, чтобы набрать там очередных «недобровольцев» для отправки в зону боевых действий. Однако в маршрутке сотрудник ТЦК получил неожиданный отпор, сообщает местный паблик «Типичная Одесса».
На кадрах видеозаписи, опубликованной каналом, мужчина в камуфляжной форме стоит в дверях маршрутки и препирается с женщинами, едущими в транспорте.
Далее видеозапись прерывается. Удалось ли женщинам высадить принудительного вербовщика, осталось неизвестным. Но ситуация характерная, и не только для Одессы.
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На кадрах видеозаписи, опубликованной каналом, мужчина в камуфляжной форме стоит в дверях маршрутки и препирается с женщинами, едущими в транспорте.
«Здесь баб и детей полно, нас больше, мужика не отдадим. Выходите давайте!», — кричит одна из пассажирок.В ответ военком заявляет, что он участвовал в боевых действиях, а их мужья прячутся «под юбками». Возмущённые женщины стали требовать от водителя продолжать движение, а мужчине в камуфляже попеняли за то, что он говорит не на «ридной мове». В ответ на его возражение, что они сами говорят по-русски, пассажирки заявили, что имеют на это право, а он — представитель государства.
Далее видеозапись прерывается. Удалось ли женщинам высадить принудительного вербовщика, осталось неизвестным. Но ситуация характерная, и не только для Одессы.
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Александр Бойцов