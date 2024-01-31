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Жительницы Одессы дали отпор военкому остановившему маршрутку

31 января 2024, 08:51
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В Одессе местные жительницы устроили перепалку с военкомом, который остановил маршрутку. Сотрудник Территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине - прим. ред.) пытался выполнять задание по принудительной мобилизации.
В последнее время военкомы в Одессе зачастую останавливают трамваи и другой общественный транспорт, чтобы набрать там очередных «недобровольцев» для отправки в зону боевых действий. Однако в маршрутке сотрудник ТЦК получил неожиданный отпор, сообщает местный паблик «Типичная Одесса».

На кадрах видеозаписи, опубликованной каналом, мужчина в камуфляжной форме стоит в дверях маршрутки и препирается с женщинами, едущими в транспорте.


«Здесь баб и детей полно, нас больше, мужика не отдадим. Выходите давайте!», — кричит одна из пассажирок.

В ответ военком заявляет, что он участвовал в боевых действиях, а их мужья прячутся «под юбками». Возмущённые женщины стали требовать от водителя продолжать движение, а мужчине в камуфляже попеняли за то, что он говорит не на «ридной мове». В ответ на его возражение, что они сами говорят по-русски, пассажирки заявили, что имеют на это право, а он — представитель государства.

Далее видеозапись прерывается. Удалось ли женщинам высадить принудительного вербовщика, осталось неизвестным. Но ситуация характерная, и не только для Одессы.

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Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Псковской областью
31 января 2024, 08:18

Фото: istock / vadimrysev

Силы противовоздушной обороны в ночь на 31 января сбили беспилотник в небе над Псковской областью. Об этом информирует Минобороны Российской Федерации в Телеграм-канале.

Дрон ликвидирован. В оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о продвижении российских сил в регионе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье
Губернатор Балицкий: ВС России постепенно продвигаются в Запорожской области
31 января 2024, 04:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские военные в Запорожской области действуют осторожно, стремясь минимизировать потери среди своих солдат, заявил глава региона Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что сохранение жизней военнослужащих является приоритетом, и поэтому войска действуют аккуратно, применяя артиллерию и минимизируя риски при движении.

Во вторник Минобороны сообщило о поражении украинской бригады на запорожском направлении, с оценкой потерь Киева до 40 солдат. Ранее также сообщалось о потерях украинских сил в Запорожской области.

Запорожская область была включена в состав Российской Федерации после проведенного в сентябре 2022 года референдума. Контроль над регионом сейчас превышает 70%, однако город Запорожье остается под украинским контролем, и продолжаются боевые действия в районе.

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Буданов мог ответить отказом Зеленскому после планов уволить Залужного
Economist: Буданов мог в последний момент отказаться от поста главкома ВСУ
31 января 2024, 02:25

Фото: iStock/Silent_GOS

По информации издания Economist, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов мог отказаться от должности главкома Вооруженных Сил Украины в последний момент.
Источники подтвердили, что 29 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с Залужным и объявил о решении отправить его в отставку, предложив должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По данным Economist, в качестве возможных кандидатов на пост главкома ВСУ рассматривались Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

При этом Буданов никогда не возглавлял организацию такого масштаба. В статье отмечает, что есть предположения о том, что Буданов мог отказаться от этой должности в последний момент. Близкий коллега генерала Буданова утверждает, что он не претендовал на должность главкома, однако у него не было права отказываться от военной должности.

Он также подчеркивает, что подобные решения не зависят от самого Буданова.

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«Летающий хлам»: На Украине остались недовольны австралийскими истребителями F/A-18
AFR: На Украине австралийские истребители F/A-18 назвали летающим хламом
30 января 2024, 22:39

Фото: iStock/TebNad

Украинская армия отказалась от получения списанных австралийских истребителей F/A-18, назвав их летающим хламом, об этом пишет Australian Financial Review со ссылкой на источник.
«Мы не хотим ваш летающий хлам», — заявил один из высокопоставленных офицеров Военно-воздушных сил Украины в ходе прошлогодней встречи с австралийцами.

По словам собеседника газеты, этот прецедент, фактически, остановил сделку по передаче военной технике, которая должна была состояться между Киевом и Канберрой. Как сообщила австралийская сторона, если бы не эти слова украинского офицера, то бойцы Вооружённых сил Украины летали бы на австралийских истребителях уже сейчас.

В завершении в газете отметили, что отношения между Украиной и Австралией сейчас напряжённые.

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#всу
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Пентагон готовится отправить Киеву высокоточные реактивные снаряды GLSDB
30 января 2024, 22:21

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Пентагон готовится отправить на Украину высокоточные реактивные снаряды GLSDB, об это пишет Politiko со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.
«Пентагон успешно испытал предназначенную для Украины новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая, как ожидается, уже в среду поступит на поле боя», — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что речь идёт о бомбе GLSDB. Создатели боеприпаса добавили к авиабомбе ракетный двигатель и приспособили её для запуска при помощи реактивных систем залпового огня. Такая бомба способна нанести удар дальностью в 150 километров.

Напомним, 27 января силы противовоздушной обороны сбили снаряд, запущенный из украинской РСЗО «Ураган» в небе над Белгородской областью.

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#сво
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«Решение принято»: На Западе выяснили, что Залужного снимут с должности в любом случае
FT: Зеленский сообщил Залужному, что намерен отправить его в отставку
30 января 2024, 22:07

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным и сообщил, что он всё же будет отправлен в отставку, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Зеленский и Залужный встретились лично в понедельник вечером, чтобы обсудить будущее генерала. Президент затем проинформировал Залужного, что тот вскоре будет отправлен в отставку, и предложил ему роль советника правительства. Генерал отказался от предложения», — рассказал собеседник издания.

В FT также сообщили, что в офисе Зеленского уже приняли окончательное решение об отставке главнокомандующего украинской армией, однако, кандидатуры на его пост всё ещё рассматриваются. При этом, теперь украинскому правительству придётся выждать время, перед тем, как на самом деле отправить в отставку Залужного из-за взбудораживших интернет 29 января слухов.

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#валерий залужный
#всу
#владимир зеленский
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Боррель заявил, что идея о перемирии на Украине может стать ошибкой
30 января 2024, 19:31

Фото: iStock/alzay

Перемирие на Украине – это ошибочная идея, с таким заявлением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в своей статье для L'Obs.
«Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Боррель.

По его словам, подобных ошибок необходимо избежать.

При этом, не так давно Боррель заявил, что оборонная промышленность Европейского союза оказалась не готова к поддержке Вооружённых сил Украины. Дипломат заявил, что в настоящий момент страны ЕС высылают помощь Киеву из своих запасов.

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#украина
#евросоюз
#переговоры
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ВСУ атаковали три села в Курской области
Старовойт: три населенных пункта в Курской области попали под обстрел ВСУ
30 января 2024, 18:56

Фото: iStock/sommersby

Украинская сторона обстреляла сёла Гордеевка и Успеновка, а также поселок Теткино в Курской области. Обошлось без пострадавших. Об этом соогщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. К счастью, пострадавших нет. Частично нарушено электроснабжение в Гордеевке, как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к устранению повреждений», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в селе Успеновка в ближайшее время будет проведен подомовой обход. Все повреждения будут зафиксированы, а местные власти окажут собственникам пострадавших домов помощь в ремонте.

Кроме того, Старовойт рассказал об атаке ВСУ на поселок Теткино. Обломки беспилотника рухнули на забор частного дома, также поврежден автомобиль. Людям также помогут в восстановлении имущества.

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На Украину прибыла батарея немецких систем ПВО Skynex
30 января 2024, 18:18

Фото: istockphoto/e-crow

Киев получил батарею новейших систем противовоздушной обороны Skynex. Орудия производства немецкого концерна Rheinmetall прибыли на Украину из Германии.
Этот современный зенитный комплекс разработан специально для противодействия крылатым ракетам и беспилотникам, передаёт «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ. Skynex обладает высочайшей скорострельностью — до тысячи выстрелов в минуту. Его радар имеет дальность действия до 50 километров.

Каждое из четырёх орудий снабжено электронным оптическим датчиком и радаром. Германия заявила о намерении передать Киеву зенитные комплексы в начале января 2024 года. На Украине надеются, что новые системы ПВО помогут эффективно защищаться от российских атак с воздуха.

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