В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации

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Правительство Украины представило новый законопроект о мобилизации, который был внесен в Верховную Раду. Министерство обороны страны опубликовало список ключевых изменений в своем Telegram-канале, подчеркивая, что главная цель документ - установление прозрачных правил мобилизационного процесса и регулирование прав военнослужащих и военнообязанных.
Согласно заявлению министерства, законопроект конкретизирует срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность этого срока не указывается.
Инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу, а для добровольцев предусмотрена отсрочка от мобилизации на два месяца с целью решения личных вопросов и подготовки к службе.
В рамках нововведений военнообязанные получат возможность удаленного обновления своих данных в реестрах военкоматов с использованием онлайн-системы «Оберег». Теперь украинским мужчинам разрешено переезжать без разрешения военкомата.
Также предусмотрен обязательный ежегодный отпуск для военнослужащих продолжительностью 15 календарных дней, а минимальный размер денежного обеспечения установлен на уровне 20 тысяч гривен (528 долларов).
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров отметил, что ведомство разработало новую редакцию законопроекта о мобилизации, учтя все замечания, поступившие после представления документа в Раду в конце 2023 года.
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Инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу, а для добровольцев предусмотрена отсрочка от мобилизации на два месяца с целью решения личных вопросов и подготовки к службе.
Также предусмотрен обязательный ежегодный отпуск для военнослужащих продолжительностью 15 календарных дней, а минимальный размер денежного обеспечения установлен на уровне 20 тысяч гривен (528 долларов).
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров отметил, что ведомство разработало новую редакцию законопроекта о мобилизации, учтя все замечания, поступившие после представления документа в Раду в конце 2023 года.
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Артем Кузьмин