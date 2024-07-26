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Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
В их числе оказался, проживающий в США Эвелин Ашенбреннер, который является старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины. У Ашенбреннера нетрадиционная сексуальная ориентация. Другой наемник — Пирс Таннер Рид — также живет в Штатах, является экс-сотрудником полицейского департамента штата Окленд. В июле прошлого года был арестован за растление малолетних, и за содействие совершения правонарушений с несовершеннолетними.
Пабло Гарридо Манседо из Испании участвовал до Украины в различных военных конфликтах, в том числе, воевал на стороне курдских боевиков в Сирии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Пабло Гарридо Манседо из Испании участвовал до Украины в различных военных конфликтах, в том числе, воевал на стороне курдских боевиков в Сирии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова