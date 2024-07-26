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В двух областях Украины получили повреждения объекты энергетики

«Укрэнерго»: объекты энергетики поражены в Черниговской и Житомирской областях
26 июля 2024, 09:53
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале написала, что в Черниговской и Житомирской областях прошлой ночью повреждения получили объекты энергетики.
На данный момент часть потребителей в Житомирской области осталась без электричества. Иные подробности о произошедшем не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Измаиле, Одесская область, Украина, произошёл взрыв на нефтебазе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки «Юг»
Минобороны: ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки «Юг»
27 июля 2024, 09:17

Фото: iStock/zabelin

Начальник пресс-центра группировки «Юг» полковник Вадим Астафьев заявил, что украинские подразделения потеряли до 740 военнослужащих в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что российские расчеты ПТУР и артиллерии поразили пять танков, одиннадцать бронированных машин, четыре автомобиля, три РЛС и вражеский полевой склад с боеприпасами. Иных подробностей Астафьев не привел.

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и семь боевых машин РСЗО «Град». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Минобороны сообщило об уничтожении семи украинских БПЛА над Рязанской областью
27 июля 2024, 07:37

Фото: iStock/NiseriN

Российские средства ПВО уничтожили 7 украинских беспилотников над Рязанской областью. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Уточняется, что попытка вражеской атаки пресечена в 06:45 мск. ​Других подробностей в Минобороны России не уточнили.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили четырнадцать украинских дронов над пятью регионами России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами
МО: силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников ВСУ над пятью областями
27 июля 2024, 07:30

Фото: iStock/Andrey Atanov

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили четырнадцать украинских дронов над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что 7 вражеских беспилотников были ликвидированы над Курской областью, 3 — над Белгородской, 2 — над Ростовской, 1 – над Брянской и 1 – над Липецкой областями. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бывший офицер СБУ заявил о пополнении ВСУ новыми наемниками
Экс-офицер СБУ: сотни идейных нацистов собрали воевать на Украине
27 июля 2024, 05:47

Фото: iStock/Michele Ursi

Сотни идейных нацистов со всего мира отправились воевать за Киев в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.
По его словам, многие из них принадлежат к таким подразделениям, как «Правый сектор»* или полк «Азов*, поскольку они подходят по взглядам.

«И идейные нацисты, вот реально сторонники нацистской идеологии, которые приезжают даже не по линии государства», – заявил Прозоров.

По словам бывшего подполковника, «это серьезная тенденция, и их количество исчисляется сотнями».

Ранее российские войска ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ в Нежине Черниговской области.

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Названы потери наемников на Украине
27 июля 2024, 05:03

Фото: iStock/breakermaximus

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что за два с половиной года конфликта с Россией через украинскую армию прошло около 15 тысяч иностранных наемников, передает РИА Новости.
Объясняя потери наемников в Украине, Прозоров подчеркнул, что утверждение Киева о том, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служили десятки тысяч иностранцев, является заблуждением.

«На самом деле не так. За все время СВО, может, у них там, ну, 15 тысяч наемников прошло. Я думаю, что добрая треть из них погибла», – заявил он.

Ранее российские хакеры опубликовали данные о 3,2 тысячах иностранных наемниках в ВСУ. Эту информацию опубликовала группа RaHDit («Злые русские хакеры»).

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#наемники
#всу
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#украина
#хакер
#сбу
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На Украине заявили о трудностях с проблемами для ВСУ
Депутат Рады Пидласа: деньги для обеспечения ВСУ могут закончиться в сентябре
27 июля 2024, 04:45

Фото: istockphoto/alfexe

Финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) может закончиться уже в сентябре, если Киев не примет поправки к бюджету об увеличении расходов на оборону. Об этом, как сообщает информационный портал «Экономическая правда», заявила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
По ее словам, «когда делали приближение, то в росписи переставляли средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в ячейку закупки оружия в начале года».

«То есть чтобы в конце сентября выплатить денежное обеспечение военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября», – подчеркнула она проблемы.

Ранее Пентагон сообщил об обнаружении новой ошибку на 2 миллиарда долларов в расчете стоимости военной помощи Украине.

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В Раде заявили о тысячах мертвых душах в ВСУ
Депутат Верховной Рады Безуглая: в ВСУ числятся тысячи мертвых душ
27 июля 2024, 02:18

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) числятся тысячи мертвых душ, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в соцсети X.
«Абсурдность ситуации с планированием состоит в том, что никто в минобороны и кабмине не пытается оценить, правильно ли, целесообразно ли ВСУ подали свою потребность», – подчеркнула депутат.

По его словам, вместо создания новых подразделений необходимо усилить существующие. Безуглая также отметила, что «не нужно держать в армии непригодных тысячи мертвых душ в армии тоже никем не оцениваются».

Безуглая добавила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с Генеральным штабом не скрывает своего извечного желания превратить всю Украину в пехоту.

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FR: ВСУ ошибочно сбивают собственные дроны и создают им помехи
27 июля 2024, 01:16

Фото: iStock/NatureNow

ВСУ ошибочно сбивают собственные дроны и создают им помехи специальными передатчиками. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau. Такие проблемы с беспилотниками у украинских военных фиксировали в районе села Прогресс в ДНР, поясняется в статье.
«Благодаря этим ошибкам бронетанковые подразделения российских вооруженных сил смогли «целенаправленно атаковать хуже всего организованные и наиболее уязвимые» позиции украинцев в регионе, что привело к отступлению украинской армии», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что ВСУ попали в тактическое окружение под селом Прогресс в ДНР, а все командование их рот погибло. При этом украинские военные продолжат и дальше отступать, так как начальство закрывает глаза на проблемы.

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#беспилотник
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Смирнов: БПЛА Украины ударили по 11 населенным пунктам Курской области за сутки
26 июля 2024, 21:52

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

За сутки беспилотники Украины ударили по 11 населенным пунктам Курской области, из жителей никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Чиновник упомянул о повреждении жилых домов.
«Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались в городе Судже, селе Николаево-Дарьино и на хуторе Олешня Суджанского района, поселке Горшечное Горшеченского района, селе Любимовка Большесолдатского района, селах Кондратовка и Белица Беловского района, вблизи поселка Теткино и села Кобылки Глушковского района, деревни Городище Рыльского района, села Гордеевка Кореневского района», — говорится в публикации чиновника.

Россия проводит спецоперацию на Украине по защите мирных граждан с конца февраля 2022 года. Тогда в Кремле приняли решение помочь властям ЛДНР отразить агрессию со стороны киевского режима.

Боевики ВСУ в свою очередь бьют по гражданским, используя людей в качестве живого щита. Российские власти предложили Киеву мирный план по урегулированию конфликта. Таким образом, Украина должна вывести войска с российских территорий, отказаться от членства в НАТО, снять все антироссийские ограничения.

Киев заявляет о возможности переговоров, несмотря на законодательный запрет, однако реальных шагов к мирному диалогу там пока не предприняли.

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