В двух областях Украины получили повреждения объекты энергетики

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Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале написала, что в Черниговской и Житомирской областях прошлой ночью повреждения получили объекты энергетики.
На данный момент часть потребителей в Житомирской области осталась без электричества. Иные подробности о произошедшем не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Измаиле, Одесская область, Украина, произошёл взрыв на нефтебазе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что в Измаиле, Одесская область, Украина, произошёл взрыв на нефтебазе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова