160 спортсменов примут участие в чемпионате Московской области по армрестлингу

Фото: РИА Новости / Владимир Родионов
Свыше 160 подмосковных спортсменов примут участие в чемпионате Московской области по армрестлингу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат пройдет в Истре на СК «Арена-Истра» 11 ноября в 13:00. Вход для всех желающих будет свободный.
Всего в соревнованиях примут участие 160 спортсменов 20 регионов Подмосковья. Организаторами чемпионата стали министерство физической культуры и спорта МО и областная федерация армрестлинга.
Стоит отметить, что по итогам турнира будет сформирована сборной Московской области. Команда победителей будет представлять Подмосковье на всероссийских турнирах и чемпионате России.
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Всего в соревнованиях примут участие 160 спортсменов 20 регионов Подмосковья. Организаторами чемпионата стали министерство физической культуры и спорта МО и областная федерация армрестлинга.
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Мира Полтева