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Агент Ерёмин сообщил о сроках восстановления Дивеева

29 января 2024, 17:14
Фото: istockphoto.com/Pixfly

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Футбольный агент Олег Еремин заявил, что футболист Игорь Дивеев вернётся к тренировкам в общей группе начале февраля.
«Всё по плану, насколько я знаю. По графику он должен вернуться в общую группу в начале февраля», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Еремин.

У защитника ЦСКА Игоря Дивеева была операция на голеностопном суставе, после которой он уже практически восстановился.


До этого стало известно о том, что бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказал мнение о том, что в товарищеских матчах сборная России не действовала на пределе, а также не демонстрировала стабильности в игре. Кроме этого, по его мнению, в игре прослеживалась некоторая недооценка сил соперника.

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Агент Талаев заявил об отличной адаптации Чистякова в «Сочи»
29 января 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/efks

Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что адаптация спортсмена Дмитрия Чистякова в «Сочи» проходит хорошо.
«У Дмитрия всё отлично, он привыкает к новой команде, вливается в коллектив», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» агент Андрей Талаев.

При этом, отмечается, что аренда защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в команде «Сочи» продлиться до конца сезона.

Ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что футболист Игорь Дивеев вернётся к тренировкам в общей группе начале февраля. Напоминаем, что у защитника ЦСКА Игоря Дивеева была операция на голеностопном суставе, после которой он уже практически восстановился.

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#спорт
#аренда
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#рпл
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Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву
29 января 2024, 17:08

Фото: iStock/proBAKSTER

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу CAS.
Сообщается, что спортсменку решили дисквалифицировать из-за допинга. 25 декабря 2021 года в пробе, взятой у Валиевой, было найдено некое вещество, оказавшееся запрещённым допингом.

В результате, по словам представителей CAS, Валиеву отстранили от участия в соревнованиях на четыре года (с 25 декабря 2021 года), а сборную России лишат командного золота на Олимпиаде-2022. При этом, отмечается, что это решение должен подтвердить Международный олимпийский комитет (МОК).

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#спорт
#соревнования
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Умер 41-летний футболист Техада
29 января 2024, 16:37

Фото: iStock/trofimich

Лучший бомбардир в истории сборной Панамы и участник Чемпионата Мира 2018 года Луис Техада скончался в 41 год.
ESPN пишет, что бывший форвард сборной Панамы умер из-за сердечного приступа во время матча в любительской лиге в Панаме. Техада потерял сознание в ходе матча. Его госпитализировали, в больнице он скончался.

Техада – лучший бомбардир в истории сборной Панамы. Он забил 43 мяча в 107 матчах за панамскую команду. Нападающий помог сборной в первый раз выйти в финальную часть ЧМ.

В 2018 году Луис Техада участвовал в двух матчах группового этапа ЧМ-2018, проходившего в России. Сборная Панамы в тот год заняла последнее место в группе с Тунисом, Англией и Бельгией. В активе Техады две бронзовые и серебряная медали Кубка КОНКАКАФ.

Техада играл в панамской, американской лигах, ОАЭ, Перу, Мексики, а также Колумбии. Спортивную карьеру решил завершить в 2022 году в панамском клубе «Потрос-дель-Эсте».

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#спорт
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На первенстве России по синхронному плаванию подмосковные спортсменки завоевали 5 медалей
29 января 2024, 15:51

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные синхронисты стали призёрами первенства России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Москве с 22 по 28 января прошло Первенство России по синхронному плаванию.

По итогам соревнований Московская область завоевала в общей сложности пять медалей турнира.

«В произвольной программе групповых соревнований сборная Московской области заняла второе место, набрав 314,6 баллов. Обладателями серебряной награды стали: Марина Белова, Виктория Сидоренко, Маргарита Портнягина, Лаура Абдуллаева, Елизавета Рожкова, Мария Козлова, Валерия Плеханова, Екатерина Романова и Снежана Дамберг», — поделились в министерстве.

Также серебро подмосковные в групповой акробатической программе завоевали Марина Белова, Виктория Сидоренко, Маргарита Портнягина, Лаура Абдуллаева, Елизавета Рожкова, Мария Козлова и Снежана Дамберг. В дисциплине «соло, техническая программа» обладателем стала Лаура Абдуллаева.

Кроме этого, Кирилл Крыков и Вероника Сметанина выиграли серебро и бронзу в произвольной и технической программе смешанных пар.

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#подмосковье
#синхронное плавание
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#программа
#бронза
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В Московской области прошло юношеское первенство по пожарно-спасательному спорту
29 января 2024, 14:10

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» были задействованы в судействе юношеского первенства по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Соревнования среди юношей и девушек проходили 27 января в в городском округе Павловский Посад.

«В традиционном юношеском турнире, который проводится дважды в году — зимой и летом — принимали участие школьники из Подмосковья, Москвы, Ярославской и Рязанской областей. Соревнования проводились в двух видах: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окна 2 и 3 этажей учебной башни. Всего в открытом зимнем первенстве Московской области по пожарно-спасательному спорту на призы МОО ВДПО приняли участие более 70 человек», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что участников соревнований оценивали опытные работники учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас».

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#павловский посад
#школьники
#мособлпожспас
#соревнования
#работники
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Подмосковные спортсмены подписали свои первые профессиональные контракты
29 января 2024, 13:44

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Три воспитанника спортивного училища №5 Московской области подписали свои первые профессиональные контракты. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Три воспитанника спортивного училища №5 «Мастер-Сатурн» Московской области подписали профессиональные контракты с ФК «Леон-Сатурн».

«У нас созданы великолепные условия и приглашен сильный тренерский состав для обучения, подготовки и развития детей.<…> На регулярной основе наших мальчишек и девочек приглашают в сборные команды страны. Благодаря этому, многие воспитанники получают приглашения и продолжают свою карьеру в ведущих клубах нашей страны. Мы уверены, что наши ребята принесут своей игрой пользу команде. <…> Желаем им и команде «Сатурн» удачи и достижения поставленных целей», – поделился директор техникума Роман Христич.

Стоит отметить, что в состав раменского футбольного клуба пополнили 18-летний хавбек Арсений Медведев, 19-летний полузащитник Александр Мазько 19-летний нападающий Семен Емелин.

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#подмосковье
#раменское
#футбол
#спортсмены
#контракт
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В Одинцовском округе построят теннисный центр с прозрачными фасадами
29 января 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажный теннисный центр с прозрачными фасадами, залами для игр и тренировок, а также с рестораном и кафе построят в деревне Ромашково Одинцовского городского круга, сообщает пресс-служба Мособлархитекутры.
«Главный и боковые фасады практически полностью будут перекрыты стёклами высотой до 12 метров, за счет этого интерьеры будут просматриваться, как за экраном. Общая площадь теннисного центра составит более 12 тысяч квадратных метров. Одновременно в здании смогут тренироваться до 174 человек», — отмечается в сообщении.
На первом этаже проектом предусмотрены залы для игры в сквош и падел-теннис, а также зал для игры в баскетбол и тренажёрный зал с раздевалками. Кроме того, на этаже будет также медпункт с массажным кабинетом.

На втором этаже разместят раздевалки для открытых площадок, кафе и тренерские. А на третьем этаже будут открыты теннисные залы и VIP-блок с рестораном, кафе и зоной отдыха. Антресоль здания также будет использоваться — там обустроят зал кардиотренажёров и пространство для занятия йогой.

Спортивный объект войдёт в структуру парка Малевича. Строительство планируют завершить в 2026 году.

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#строительство
#теннис
#спорт
#одинцовский городской округ
#парк малевича
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Призёр Олимпиады Наталья Коростелёва провела мастер-класс в Мытищах
29 января 2024, 11:31

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В Мытищинском лесопарке состоялся спортивный урок для всех желающих. Его провела бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере по лыжным гонкам Наталья Коростелёва. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«В тренировке участвовали новички, любители и профессионалы всех возрастов. Спортсмены узнали секреты олимпийского мастерства, проехали по одной лыжне с Натальей и задать ей вопросы. После плодотворной тренировки в пункте проката всех ждали фотосессия и автографы титулованной лыжницы», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она поблагодарила Коростелёву за полезный урок. По словам главы муниципалитета, проведение таких мастер-классов помогает популяризировать не только лыжный спорт, но и здоровый образ жизни. Это мотивация для будущих чемпионов.

Для достижения спортивных высот у мытищинцев есть лес, 10-километровая трасса, прокат экипировки и тренировочные программы. В Мытищинском лесопарке регулярно занимаются юные лыжники спортшколы «Авангард» и Федерации лыжных гонок городского округа.

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#спорт
#лыжи
#юлия купецкая
#мытищи
#олимпиада
#тренировки
#подмосковье
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Подмосковный легкоатлет Лысенко выиграл «Битву полов» с лучшим результатом сезона в мире
29 января 2024, 11:19

Фото: Istockphoto / yuran-78

Подмосковный прыгун в высоту Данил Лысенко победил на турнире «Битва полов» в Москве. Он преодолел планку на высоте 2,33 м.
26-летний Лысенко во второй раз подряд выиграл этот турнир. В прошлом сезоне его результат составил 2,38 м. Помимо этого, он побеждал в 2018 году.

В сезоне-2023 легкоатлет не проиграл ни одного турнира. В его активе также – серебро летнего чемпионата мира-2017 в Лондоне.

Ещё одна представительница Подмосковья, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене поделила седьмое-восьмое места с Кристиной Королёвой с результатом 1,85 м. В турнире в Москве участвовали мужчины и женщины. В 2019, 2020 и 2021 годах на турнире побеждала Ласицкене, в 2022-м – Илья Иванюк.

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#спорт
#лёгкая атлетика
#турнир
#мария ласицкене
#подмосковье
#московская область
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