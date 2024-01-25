Тренер Чанов: «Не думаю, что ЦСКА отпустит Чалова в «Зенит»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение о том, что ЦСКА не отпустит футболиста Фёдора Чалова в «Зенит».
«Не думаю, что ЦСКА отпустит Чалова в «Зенит» за большие деньги. Фёдор – ключевая фигура ЦСКА. Деньги не всегда все решают. Нельзя отпускать Чалова в «Зенит» ни за какие деньги», – поделился в беседе с «РБ Спорт» Чанов.
Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль заявил, что намерен отработать свой контракт до конца. Срок соглашения с испанским специалистом истекает в июне 2025 года. Такое заявление тренер «красно-белых» был вынужден сделать на фоне появившихся слухов об интересе к его фигуре со стороны испанского «Кадиса», борющегося за выживание в «Ла Лиге».
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