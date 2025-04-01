Александр Емельяненко оказался в инвалидном кресле

Александр Емельяненко (Фото: кадр видео Instagram* @alexemelyanenko)
Месяц назад Александр Емельяненко признался, что вынужден взять паузу в карьере почти на год ради восстановления здоровья. Недавно спортсмену провели операцию.
Теперь он передвигается в инвалидном кресле и проходит восстановление.
Емельяненко отметил, что будет проходить лечение и восстанавливать здоровье. Александр выразил благодарность всем, кто помогает ему в этой ситуации.
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«У меня разошлись межпозвоночные диски, там образовалась грыжа и полностью передавила спинной мозг. У меня отнялись ноги. Я говорил с доктором, он сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет 10 месяцев. Нельзя будет выступать и тренироваться. Так что бой в Белоруссии с Тарасовым отменяется, ну или переносится», — рассказывал в своем блоге боец.
Емельяненко отметил, что будет проходить лечение и восстанавливать здоровье. Александр выразил благодарность всем, кто помогает ему в этой ситуации.
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Екатерина Коршунова