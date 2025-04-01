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Александр Емельяненко оказался в инвалидном кресле

Александр Емельяненко (Фото: кадр видео Instagram* @alexemelyanenko)

Александр Емельяненко (Фото: кадр видео Instagram* @alexemelyanenko)

Месяц назад Александр Емельяненко признался, что вынужден взять паузу в карьере почти на год ради восстановления здоровья. Недавно спортсмену провели операцию.
Теперь он передвигается в инвалидном кресле и проходит восстановление.

«У меня разошлись межпозвоночные диски, там образовалась грыжа и полностью передавила спинной мозг. У меня отнялись ноги. Я говорил с доктором, он сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет 10 месяцев. Нельзя будет выступать и тренироваться. Так что бой в Белоруссии с Тарасовым отменяется, ну или переносится», — рассказывал в своем блоге боец.

Емельяненко отметил, что будет проходить лечение и восстанавливать здоровье. Александр выразил благодарность всем, кто помогает ему в этой ситуации.

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*Запрещен в РФ
#здоровье
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Тренер СКА Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина
Тренер СКА Роман Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина против «Динамо»
31 марта 2025, 23:28

Роман Ротенберг (Фото: Instagram* @rotenberg81)

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг начал «крыть» матом судью во время матча Кубка Гагарина против московского «Динамо». Нецензурные выражения тренера попали в прямой эфир платформы «Кинопоиск», транслировавшей игру.
Ротенберг возглавляет команду с января 2022 года и одновременно занимает пост заместителя председателя совета директоров клуба.

Ругательства начались в конце третьего периода, когда Ротенберг, эмоционально обсуждая спорный игровой эпизод, направился к судейской бригаде. Там он и обматерил арбитра Юрия Оскирко.

При этом СКА одержал победу в матче со счетом 5:3, сократив отставание в серии до 1-2.

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Слепцова назвала готовых выступить на международных стартах биатлонистов
Слепцова: к международным стартам готовы Резцова, Сливко и Казакевич
31 марта 2025, 21:49

Фото: istockphoto/vlado85rs

Олимпийская биатлонистка-чемпионка Светлана Слепцова назвала порталу Metaratings.ru фамилии спортсменов, способных составить конкуренцию на международных соревнованиях.
«Я думаю, что если допуск сейчас произойдёт, то из девчонок конкуренцию составят на международной арене Халили, Резцова, Сливко, Казакевич и можно ещё назвать Метеля… (…) У мужиков побольше будет: Логинов, Латыпов, Бажин, Халили, Бабиков…» — прокомментировала собеседница.
Слепцова добавила, что после трехлетнего перерыва выступать будет непросто, ведь спортсмены, по ее словам, теряют мотивацию. По мнению собеседницы, «первый год точно будет тяжёлым».

Российских спортсменов отстранили от участия в международных турнирах после начала спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года.

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«Еще не проставлялся»: Ибишев о рекорде Дзюбы
Ибишев рассказал, что Дзюба проставится за рекорд после сезона
31 марта 2025, 21:01

Фото: istockphoto/FotografieLink

Бомбардир тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба «еще не проставился» за свой голевой рекорд в 31 мяч за национальную сборную. Об этом в беседе с Metaratings.ru рассказал защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев.
«Ещё не проставился. После сезона всё сделает», — ответил спортсмен на вопрос о том, сдержал ли Дзюба свое обещание.

Товарищеский матч Россия-Гренада прошел в Москве 19 марта. Сборная России буквально разгромила соперника со счетом 5:0. Благодаря этой игре Дзюба получил звание лучшего бомбардира в истории национальной команды.

Сборную России не допускают до международных турниров после событий февраля 2022 года.

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Депутат оценила решение фанатов «Спартака» о прекратить бойкот матчей без Fan ID
Депутат Журова: фанаты привыкнут к Fan ID, это вопрос времени
31 марта 2025, 17:43

Фото: istockphoto/ANGHI

Футбольные фанаты привыкнут к Fan ID, ведь это вопрос времени, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением парламентарий поделилась с порталом Metaratings.ru.
«Я изначально говорила, что нужно было разрешить всем тем, у кого Fan ID был оформлен под чемпионат мира, сохранить его и перенести на внутренний чемпионат. Тогда бы Fan ID у всех был сразу. Не надо было бы ничего оформлять. И тогда фанатам пришлось бы отказаться от уже имеющегося паспорта болельщика и не ходить. Вот на это было бы очень интересно посмотреть», — прокомментировала Журова.
Закон о Fan ID действует с июня 2022 года, а позже болельщиков обязали иметь такой паспорт, чтобы посещать стадионы 16 команд Российской футбольной премьер-лиги.

Сегодня фанатские группы «красно-белых» сообщили, что отменяют бойкот игр клуба, куда можно пойти без Fan ID. Они призвали посещать матчи Кубка и Суперкубка страны.

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#россия
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Главы КХЛ и представители «Зенита» поучаствуют в конференции Meta Sport Forum
31 марта 2025, 15:04

Фото: istockphoto/vchal

Главы континентальной хоккейной лиги с представителями петербургского «Зенита» поучаствуют в международной конференции по спортивному маркетингу и бизнесу Meta Sport Forum. Как пишет metaratings.ru, мероприятие состоится в городе Алматы 2 и 3 апреля.
Уточняется, что на конференции будут спикеры Европы и Америки, а еще представители спортивного сообщества Казахстана. Приглашены легендарные игроки бразильской сборной Роберто Карлос и Кафу, ставшие чемпионами мира в 2002 году.

Лучшие менеджеры, букмекеры, тренеры, спортсмены, спортивные организации и представители спортивного бизнеса получат заслуженные награды на торжественной церемонии. Участников ждут кейс-сессии и панельные дискуссии.

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#мир
#спорт
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