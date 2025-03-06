«Такой диагноз — крест на карьере»: Врач-невролог рассказал о травме Александра Емельяненко

Александр Емельяненко (Кадр из видео: Инстаграм @alexemelyanenko)
Накануне, 5 марта, стало известно, что Александр Емельяненко не сможет провести матч-реванш против Артёма Тарасова из-за травмы. Их противостояние по правилам бокса должно было пройти 29 марта в Минске в рамках турнира «Осьминог-5».
По словам младшего брата легендарного Последнего Императора, у него разошлись межпозвоночные диски, вылезла грыжа, полностью передавившая спинной мозг, после чего отнялись ноги. В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru практикующий врач-невролог, пожелавший сохранить анонимность, поделился соображениями о характере травмы Емельяненко-младшего, её последствиях и вероятности возвращения Александра в большой спорт.
По его мнению, при таком диагнозе говорить о полноценном возвращении к тренировкам, а тем более к боям, не приходится, особенно учитывая возраст спортсмена (младшему из братьев Емельяненко 43 года - прим. ред.). Врач считает, что первые три месяца для Александра будет затруднительно будет прямо сидеть. По истечении этого срока ему назначат специальные восстановительные процедуры и лечебную физкультуру. Каждый случай, конечно, индивидуален, но возвращение травмированного бойца в большой спорт вызывает сомнения, заключил невролог.
После того, как стало известно, что Александр Емельяненко не сможет выйти на бой против Артёма Тарасова, промоутер и ринг-анонсер белорусской лиги «Осьминог» Алексей Самосейко сообщил, что ему уже найдена замена. На ринг выйдет 54-летний Джефф Монсон — известный боец смешанного стиля и бразильского джиу-джитсу, а также депутат VII созыва Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, получивший российское гражданство в 2018 году. Он заявил, что уже приступил к ежедневным тренировкам и будет готов к бою.
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«Если врачи назначили операцию, значит все очень плохо. Обычно неврологи до последнего стараются обойтись консервативными методами лечения. Думаю, у Александра проблема с корешками спинного нерва», — сказал специалист.
По его мнению, при таком диагнозе говорить о полноценном возвращении к тренировкам, а тем более к боям, не приходится, особенно учитывая возраст спортсмена (младшему из братьев Емельяненко 43 года - прим. ред.). Врач считает, что первые три месяца для Александра будет затруднительно будет прямо сидеть. По истечении этого срока ему назначат специальные восстановительные процедуры и лечебную физкультуру. Каждый случай, конечно, индивидуален, но возвращение травмированного бойца в большой спорт вызывает сомнения, заключил невролог.
После того, как стало известно, что Александр Емельяненко не сможет выйти на бой против Артёма Тарасова, промоутер и ринг-анонсер белорусской лиги «Осьминог» Алексей Самосейко сообщил, что ему уже найдена замена. На ринг выйдет 54-летний Джефф Монсон — известный боец смешанного стиля и бразильского джиу-джитсу, а также депутат VII созыва Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, получивший российское гражданство в 2018 году. Он заявил, что уже приступил к ежедневным тренировкам и будет готов к бою.
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Александр Бойцов