Александр Овечкин сделал громкое заявление о своем влиянии на НХЛ

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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», сделал достаточно громкое заявление о своем влиянии на Национальную хоккейную лигу (НХЛ). По словам форварда, он и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби спасли лигу.
Александр Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте 2004 года. Кросби стал первым выбором драфта в следующем, 2005 году. Однако из-за локаута дебютировали они вместе, в сезоне 2005/2006 годов.
За свою карьеру в НХЛ Александр Овечкин в 1 363 играх набрал 1 497 очков (827 шайб + 670 голевых передач. Сидни Кросби в 1 208 матчах отметился 1 524 результативными баллами (562 + 962). Сейчас весь спортивный мир напряженно следит за погоней Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, считавшимся ранее вечным и недостижимым. Канадец по прозвищу Великий забросил за карьеру в НХЛ 894 шайбы в ворота соперников. Овечкину осталось забить 67 голов, чтобы повторить рекорд Гретцки. В нынешнем сезоне на счету российского хоккеиста 5 шайб в 25 проведенных матчах.
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«Мы с Кросби спасли лигу. Сейчас пришло новое поколение, и они полагают, что мы уже старички. Но им еще предстоит доказать, что я ошибаюсь и мы с Кросби на самом деле не лучшие», — заявил российский бомбардир.
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Александр Бойцов