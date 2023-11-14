Хоккеист Капризов рассказал, что принимает ванны из оленьей крови

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов сказал, что принимает ванны из крови, которая добывается из оленьих рогов.
Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале «Суперлига».
Кирилл Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года. В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ хоккеист участвовал в 15 матчах, забросил 5 шайб и сделал 10 результативных передач.
Ранее спортсмен выступал за клубы ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Металлург», воспитанником которого был. В 2018 году в составе сборной России Кирилл Капризов стал олимпийским чемпионом.
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«Ванна из рогов оленя? Ну это марал. Пантовые ванны, так называются. Я давно это начал делать. Как мне объясняют — просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше. Иммунитет лучше. Не знаю, правда ли это, но я в это верю, мне кажется, это правильно», —поделился Кирилл Капризов.
Ранее спортсмен выступал за клубы ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Металлург», воспитанником которого был. В 2018 году в составе сборной России Кирилл Капризов стал олимпийским чемпионом.
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Мария Фирсова