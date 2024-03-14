«Атлетико» из Мадрида в драматичном матче вышел в четвертьфинал ЛЧ

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» в драматичнейшем матче сумел стать участником четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов УЕФА, со счётом 3:2 переиграв по пенальти прошлогоднего победителя турнира — миланский «Интер»
Федерико Димарко забил гол за «Интер» на 33-й минуте ответного матча 1/8 финала, но уже через две минуты Антуан Гризманн сравнял счёт. А на 87-й минуте встречи Мемфис Депай забил второй мяч «матрасников».
После этого по сумме двух игр общий счёт стал 2:2, и по правилам игра перешла к серии пенальти, в которой сильнее оказался «Атлетико» (3:2).
Команда Диего Симеоне стала одной из двух последних, наряду с дортмундской «Боруссией», участников четвертьфинала главного клубного футбольного турнира Европы. Кроме них, на этой стадии, жеребьёвка которой пройдет 15 марта, оказались «Барселона», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Бавария», а также мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».
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После этого по сумме двух игр общий счёт стал 2:2, и по правилам игра перешла к серии пенальти, в которой сильнее оказался «Атлетико» (3:2).
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Артем Путинцев