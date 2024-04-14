«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу

Фото: iStock/Rost-9D
Впервые в своей истории «Байер» из Леверкузена стал чемпионом Германии по футболу, разгромив «Вердер» в матче 29-го тура Бундеслиги.
Встреча, проходившая в Леверкузене, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Виктор Бонифасе и Гранит Джака забили по одному мячу (25-я и 60-я минуты соответственно), а Флориан Вирц оформил хет-трик (в 68-й, 83-й и 90-й минутах).
«Байер» досрочно завоевал чемпионство в сезоне-2023/24. Ранее клуб пять раз оказывался во второй позиции в Бундеслиге (в сезоны 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02 и 2010/11). Набрав 79 очков, команда из Леверкузена уверенно лидирует за пять туров до завершения сезона.
Ближайшие преследователи, «Бавария» из Мюнхена и «Штутгарт», имеют по 63 очка, что исключает для них математические шансы на чемпионство в текущем сезоне. Ранее «Бавария» доминировала в Бундеслиге, выигрывая титул 11 лет подряд, начиная с сезона 2012/13.
Читайте также:
Футбольный эксперт Стрепетов назвал сербов серьёзными соперниками в матче
Футбольный судья Чистяков распорядился уничтожить Клаудиньо из «Зенита»
Футбольный клуб «Факел» отстранил футболиста за отказ выходить на замену
«Байер» досрочно завоевал чемпионство в сезоне-2023/24. Ранее клуб пять раз оказывался во второй позиции в Бундеслиге (в сезоны 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02 и 2010/11). Набрав 79 очков, команда из Леверкузена уверенно лидирует за пять туров до завершения сезона.
Ближайшие преследователи, «Бавария» из Мюнхена и «Штутгарт», имеют по 63 очка, что исключает для них математические шансы на чемпионство в текущем сезоне. Ранее «Бавария» доминировала в Бундеслиге, выигрывая титул 11 лет подряд, начиная с сезона 2012/13.
Читайте также:
Футбольный эксперт Стрепетов назвал сербов серьёзными соперниками в матче
Футбольный судья Чистяков распорядился уничтожить Клаудиньо из «Зенита»
Футбольный клуб «Факел» отстранил футболиста за отказ выходить на замену
Артем Кузьмин