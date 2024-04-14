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«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу

«Байер» разгромил «Вердер» и впервые стал чемпионом Германии по футболу
14 апреля 2024, 20:39
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Впервые в своей истории «Байер» из Леверкузена стал чемпионом Германии по футболу, разгромив «Вердер» в матче 29-го тура Бундеслиги.
Встреча, проходившая в Леверкузене, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Виктор Бонифасе и Гранит Джака забили по одному мячу (25-я и 60-я минуты соответственно), а Флориан Вирц оформил хет-трик (в 68-й, 83-й и 90-й минутах).

«Байер» досрочно завоевал чемпионство в сезоне-2023/24. Ранее клуб пять раз оказывался во второй позиции в Бундеслиге (в сезоны 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02 и 2010/11). Набрав 79 очков, команда из Леверкузена уверенно лидирует за пять туров до завершения сезона.



Ближайшие преследователи, «Бавария» из Мюнхена и «Штутгарт», имеют по 63 очка, что исключает для них математические шансы на чемпионство в текущем сезоне. Ранее «Бавария» доминировала в Бундеслиге, выигрывая титул 11 лет подряд, начиная с сезона 2012/13.

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«Балтика» установила рекорд РПЛ в XXI веке в матче с «Ахматом»
«Балтика» разгромила «Ахмат» со счётом 7:1
13 апреля 2024, 22:03

Фото: iStock/master1305

«Балтика» одержала победу над «Ахматом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошёл на стадионе в Грозном и завершился со счётом 7:1 в пользу гостей. У «Балтики» отличились Анхело Энрикес, Юрий Ковалёв, Виталий Лисакович, Максим Кузьмин и Алекс Фернандес, оформивший хет-трик. Единственный гол у «Ахмата» был забит Святославом Ковачёвым.

Отмечается, что первые пять голов были забиты в первом тайме. Это стало рекордом РПЛ в XXI веке. «Балтика» стала первой командой, которой удалось за первую половину игры забить сразу пять мячей.

Победа принесла калининградской команде новое место в турнирной таблице РПЛ. С последней 16-ой строчки «Балтика» поднялась на 12-ую. В их активе 20 очков. «Ахмат» с тем же количеством очков располагается на 14-ом месте.

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«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
13 апреля 2024, 18:24

Фото: iStock/Pixfly

Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на 76-й минуте защитником «Сочи» Яхьей Аттийят-Аллой.

В итоге, после 22 матчей в рамках РПЛ «Спартак» расположился на шестой строчке турнирной таблицы с 35 очками. Команда «Сочи» является аутсайдером РПЛ и занимает 15-е, предпоследнее, место с 18 очками. Первую строчку таблицы занимает петербургский ФК «Зенит», который набрал 44 очка.

Следующий матч «Спартака» пройдёт в Ростове-на-Дону, где команда сыграет на домашнем стадионе «Ростова». А «Сочи» отправится в Грозный на матч с «Ахматом». Оба матча состоится 21 апреля.

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#рпл
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Семья подмосковных дзюдоистов Чаплыгиных получила золотые знаки ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт»
12 апреля 2024, 20:27

Семью из Сергиева Посада наградили золотыми знаками Всероссийского комплекса ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Золотые знаки от имени министра спорта России Олега Матыцина вручили Николаю и Татьяне Чаплыгиным, а также их детям-школьникам Даниилу и Марии. Семья ведёт активный образ жизни, ежедневно занимается физкультурой и спортом, участвует в соревнованиях по дзюдо», – говорится в сообщении.
Супруги Чаплыгины успешно сдали нормативы 12-й ступени комплекса ГТО, а юные спортсмены Даниил и Мария справились с нормативами второй и третьей ступеней.

Торжественная церемония состоялась в Гостином дворе в Москве во время традиционного форума «Мы вместе. Спорт». По данным министерства, сейчас в выполнение комплекса ГТО вовлечено более 16% населения страны – более 22,5 млн россиян. Свыше 10 млн уже получили знаки отличия.

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Украина призвала не допускать российских борцов к Олимпиаде в Париже
НОК Украины призвал не допускать российских борцов к Олимпиаде-2024 в Париже
12 апреля 2024, 18:48

Фото: iStock/Vitalij Sova

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины на своём сайте опубликовал заявление о выступлении российских и белорусских борцов на Олимпийских играх-2024.
Так, спортсменов призвали не допустить на соревнования из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки спецоперации ВС РФ на Украине. Соответствующие меры НОК потребовал принять от Международного олимпийского комитета (МОК).

В апреле 2023 года объединённый мир борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. Для этого им необходимо соблюдать рекомендации МОК.

По решению олимпийского комитета, российские и белорусские борцы смогут принять участие в Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом олимпиаду пропустят атлеты, поддерживающие СВО на Украине и имеющие связи с армией или органами безопасности России и Белоруссии.

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Сборная Московской области выиграла чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу
12 апреля 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены выиграли общекомандный зачёт чемпионата и первенства Центрального федерального округа по кикбоксингу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Второе и третье командные места заняли сборные Белгородской и Рязанской областей. Соревнования прошли в Одинцовском городском округе в дисциплинах лоу-кик, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольных композициях. В них приняли участие 500 спортсменов из 14 регионов России», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что турнир являлся отборочным на чемпионат и первенство России, которые пройдут 16-23 мая в дагестанском Каспийске.

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Булыкин назвал условия прогресса Худякова
Булыкин: Прогресс будет виден при большем игровом времени
12 апреля 2024, 17:34

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что вратарь команды Даниил Худяков сможет достичь больших результатов при увеличении игрового времени.
«Худяков ещё молод, но у него за плечами уже есть хорошие игры. Я бы сказал, что это качественный голкипер. Не хватает стабильности из-за возраста, ему нужно набраться опыта. Будет ли он прогрессировать в «Динамо»? Если у него будет игровое время, то да. Но он может прогрессировать и в «Локомотиве», если регулярно будет выходить на поле», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Педро. Специалист отметил, что у спортсмена высокий потенциал.

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Тренер Гаджиев восхитился игрой Педро
12 апреля 2024, 17:27

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Педро.
Специалист отметил, что у спортсмена высокий потенциал.

«Педро здорово себя проявил в матчах за «Зенит». И хвалить его не рано. Заслужил — значит, можно похвалить. В целом ряде эпизодов бразилец показал такой уровень, что дух захватывало. Недаром говорят: случайно на скрипке не сыграешь», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Гаджиев.

Кроме этого, он отметил яркий талант футболиста.

Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявлял, что Срджан Бабич является одним из лучших спортсменов в Российской премьер-лиге.

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#спортсмены
#тренер
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В Подмосковье открыли почти 70 центров тестирования ГТО
12 апреля 2024, 14:55

В разных городских округах Подмосковья сейчас работают 68 центров тестирования ГТО. Такие данные привела председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
«В Московской области работают 68 центров тестирования ГТО. За прошлый год нормативы сдавали 72,5 тыс. жителей Подмосковья, из них 55,5 тыс. получили знаки отличия ГТО – золотой, серебряный или бронзовый», – рассказала Самединова.
На 82-м заседании региональный парламент принял закон, согласно которому расходные обязательства Подмосковья в области физической культуры и спорта дополняются обеспечением условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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#московская область
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Подмосковная лыжница завоевала медаль первенства России
12 апреля 2024, 12:06

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль выиграла спортсменка из Московской области Екатерина Шибекина на первенстве России по лыжным гонкам среди юниорок 19-20 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Екатерина Шибекина пришла третьей на масс-старте на 30 километров классическим стилем», — отмечается в сообщении.
Всего в этом забеге приняли участие 42 спортсменки.

Первенство России среди юниорок 19-20 лет по лыжным гонкам проводилось 11 апреля в городе Апатиты Мурманской области. 12 апреля в рамках первенства состоится юниорский масс-старт классическим стилем на 50 километров.
Всего участниками первенства страны по лыжным гонкам стали 195 спортсменов.

Ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка Виталина Гирина завоевала четыре медали на чемпионатах России по горнолыжному спорту в разных дисциплинах.

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