Футбольный эксперт Стрепетов назвал сербов серьёзными соперниками в матче

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Футбольный эксперт Алексей Стрепетов заявил, что сербы в товарищеском матче с россиянами продемонстрируют полную отдачу, и нашей сборной надо быть к этому готовой.
Он добавил, что все давно соскучились по матчам с сильным соперником.
Специалист поделился, что ожидает яркого, красивого футбола в предстоящем матче.
Ранее сообщалось, что перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии объявят минуту молчания в память о спортивном журналисте и телеведущем Василии Уткине.
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«Сербия – серьёзная команда, и это мы должны соответствовать её уровню на данный момент. Вот мы и посмотрим, как на данный момент наши сильнейшие, по мнению Карпина, футболисты, сыграют с сильной и мощной командой Сербии. Спасибо руководителям сербского футбола, что они с удовольствием едут к нам в гости», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Стрепетов.
Ранее сообщалось, что перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии объявят минуту молчания в память о спортивном журналисте и телеведущем Василии Уткине.
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Мелисса Тимофеева