«Барселона» исключила осужденного за изнасилование Алвеса из списка легенд

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Футбольная «Барселона» исключила бывшего защитника команды Дани Алвеса из раздела «Легенды клуба» на своем официальном сайте.
20 января 2023 года стало известно о задержании Алвеса в Испании по делу о сексуальных домогательствах, после чего он находился под стражей. Он отрицал обвинения и менял показания по делу.
22 февраля 2024 года ему вынесли приговор: 4,5 года тюремного заключения и запрет на приближение к жертве на 9,5 года.
Бразильский защитник выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год, а также с 2021 по 2022 год. В это время он выиграл шесть чемпионатов Испании, четыре Кубка и Суперкубка страны, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
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22 февраля 2024 года ему вынесли приговор: 4,5 года тюремного заключения и запрет на приближение к жертве на 9,5 года.
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Артем Кузьмин