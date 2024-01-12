«Барселона» и «Реал» встретятся в финале Суперкубка Испании

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, при каких условиях российские спортсмены вернутся к международным стартам. По её словам, это можно будет сделать только тогда, когда наши атлеты будут допущены к соревнованиям без каких-либо ограничений, с гимном и флагом.