«Барселона» и «Реал» встретятся в финале Суперкубка Испании

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo
Каталонская «Барселона» в матче 1/2 финала испанского Суперкубка обыграла «Осасуну» со счетом 2:0.
В первом тайме гол забил Роберт Левандовски. В финале встречи отметился Ламин Ямал.
«Барселона» в финале встретится с мадридским «Реалом», обыгравшим в 1/2 финала мадридский «Атлетико» со счетом — 5:3.
Счет открыл на 6 минуте игры Марио Эрмосо. Затем «Реал» забил дважды: на 20 минуте отличился Антонио Рюдигер, а на 29 минуте Ферлан Менди. На 37 минуте Гризманну удалось сравнять счёт.
На 78 минуте Рюдигер забил автогол, а за 5 минут до конца основного времени «Реал» смог отыграться благодаря удару Даниэля Карвахаля.
В дополнительное время случился ещё один автогол. Футболист «Атлетико» Стефан Савич отправил мяч в свои ворота, а окончательный счет встречи установил Браим Диас.
«Барселона» и «Реал» встретятся 14 января.
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«Барселона» в финале встретится с мадридским «Реалом», обыгравшим в 1/2 финала мадридский «Атлетико» со счетом — 5:3.
На 78 минуте Рюдигер забил автогол, а за 5 минут до конца основного времени «Реал» смог отыграться благодаря удару Даниэля Карвахаля.
В дополнительное время случился ещё один автогол. Футболист «Атлетико» Стефан Савич отправил мяч в свои ворота, а окончательный счет встречи установил Браим Диас.
«Барселона» и «Реал» встретятся 14 января.
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Мария Фирсова