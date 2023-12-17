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Биатлониста Легрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле

17 декабря 2023, 14:12
Фото: istockphoto/vlado85rs

Фото: istockphoto/vlado85rs

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил олимпийского чемпиона норвежца Стурлу Хольма Легрейда от масс-старта на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Лейцерхайде. Это произошло после того, как норвежец произвёл непроизвольный выстрел в стену в теле, где живёт команда.

Сам Легрейд едва не плакал, когда объяснял журналистам случившееся. Легрейд объяснил происшедшее тем, что на этот раз биатлонисты получили патроны в отеле, а не в подсобном помещении на стадионе, как это обычно происходит. Он собирался произвести холостой тренаж и ему просто не пришло в голову, что обойма заряжена. Норвежец прицелился в пуфик, стоявший у стены, и был просто потрясён, когда раздался звук выстрела, а в пуфике появилась дырка.

Сначала Легрейд давал объяснения в полиции, где ему сказали, что никаких последствий, скорее всего, не будет. А вот спортивная федерация отстранила спортсмена от гонки за недопустимую небрежность в обращении с оружием. Сам Легрейд выглядел очень расстроенным, но сказал, что с пониманием относится к решению IBU, так как осознаёт, сколь важно внимательно и осторожно обращаться с инвентарём, который способен отнять жизнь у человека.

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Баскетболистка из Химок Павлова выиграла приз «Железная воля»
15 декабря 2023, 20:43

Фото: пресс-служба Минспорта ИО

Баскетболистка подмосковной команды Khimki Power Екатерина Павлова завоевала индивидуальную награду чемпионата России по баскетболу 3х3 «Железная воля». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
По данным министерства, за четыре матча чемпионата страны Павлова набрала 40 очков, а также записала в актив 17 подборов и пять передач.

Женская команда Khimki Power была сформирована в новом составе на базе областного Центра спортивной подготовки №5 всего месяц назад. В конце ноября сумела завоевать путёвку на следующий уровень. 
 
В Архангельске, где проходили игры женского тандема, подмосковные баскетболистки набрали первые рейтинговые очки, показав достойную борьбу в матчах с трёхкратными чемпионами «ЦОП-Петербург» и обладателями Кубка и Суперкубка России – МБА из Москвы. 
 
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#чемпионат россии
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Подмосковный ЖБК «Спарта энд К» одержал волевую победу в чемпионате России
15 декабря 2023, 16:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольный клуб из Видного «Спарта энд К» одержал непростую победу в 14-м туре чемпионата России в Премьер-лиге. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Соперницами видновчанок в домашнем матче были баскетболистки из московской команды МБА. Через три минуты с начала игры МБА вела со счетом 8:2. Однако подмосковные спортсменки перехватили инициативу и вышли вперёд ещё до середины первой четверти 18:16. 
 
Во второй половине игры «Спарта энд К» выигрывала уже с преимуществом 18 очков – 46:28. Москвички сократили отставание до -3, но спастись так и не сумели. Игра завершилась со счётом 67:64.
 
Самым результативным игроком в составе клуба из Видного стала Анна Кузнецова. Она набрала 19 очков, сделала пять подборов и три передачи.
 
Для подмосковного клуба нынешняя победа стала третьей в сезоне. При этом МБА – один из лидеров чемпионата России. 
 
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#минспорт мо
#баскетбол
#женщины
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#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
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ОКР не будет финансировать спортсменов с нейтральным статусом
15 декабря 2023, 16:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

МОК сообщил, что шесть россиян получили лицензии, позволяющие участвовать в Олимпиаде.
Олимпийский комитет России не окажет финансовую поддержку спортсменам, согласившимся выступать в нейтральном статусе. 
Об этом журналистам рассказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», - заявил Станислав Поздняков.
8 декабря Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. 

14 декабря лицензии для участия в Играх получили шесть российских спортсменов и пять белорусских спортсменов. 
Олимпиада в Париже состоится 26 июля и завершится 11 августа 2024 года. 

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что российские спортсмены, которые будут участвовать в Олимпийских играх, совершенно точно не выступят на Играх дружбы.

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#олимпиада
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#финансирование
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Журналист Эспина заявил об интересе клубов Ла Лиги к российским спортсменам
15 декабря 2023, 16:01

Фото: istockphoto.com/StudioQ1

Журналист испанской спортивной газеты Антонио Эспина заявил о том, что клубы Ла Лиги мониторят российский рынок.
Однако, вместе с тем, отметил Эспина, сейчас интерес к российским спортсменам несколько снизился.

Также он предположил, что этой зимой трансферов из России не будет.

«Да, клубы Ла Лиги мониторят российский рынок. Но, безусловно, это не самое популярное направление. Раньше в Испании было много футболистов из России, сейчас, конечно, это не так. Но не исключено, что какой-то клуб давно следит за россиянином, как это делал «Реал Сосьедад» за Захаряном. Что касается зимнего трансферного окна, то, думаю, трансферов из России не будет», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Эспина.

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Агент Барбоза: «Зимой не произойдёт какого-то громкого трансфера в РПЛ»
15 декабря 2023, 15:50

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Португальский агент Паулу Барбоза высказал мнение о том, что возможны интересные приобретения клубов РПЛ в это зимнее трансферное окно.
«Мне не кажется, что этой зимой произойдёт какой-то громкий трансфер в РПЛ, скорее будет просто несколько интересных приобретений. Но есть «Зенит», который в этом сезоне упустил лидерство, поэтому они сделают всё, чтобы заполучить звёздного игрока. Им это необходимо для борьбы за чемпионство с «Краснодаром», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.

Он добавил, что уход из команды Малкома сказался на её игре.

Ранее известный российский тренер Сергей Силкин заявил, что «Краснодар»—ЦСКА стал лучшим матчем года в РПЛ, окончившийся счётом 1:0.

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#спорт
#рпл
#футбол
#спортсмены
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Поздняков: Участники Олимпиады не смогут принять участия в Играх дружбы
15 декабря 2023, 14:52

Фото: istockphoto/BalkansCat

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что российские спортсмены, которые будут участвовать в Олимпийских играх, совершенно точно не выступят на Играх дружбы.
В противном случае их результаты на Олимпиаде могут быть аннулированы.

МОК 8 декабря сообщил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. По решению исполкома, нейтральные спортсмены и их персонал обязаны воздерживаться от любой деятельности, которая связана с национальным флагом, гимном и другими символами РФ, Республики Беларусь, а также от поддержки СВО во время Олимпиады и после неё. 

«Таким образом, любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня, которые проводит национальная федерация или где соорганизатором соревнований является национальный олимпийский комитет, автоматически нарушает данное правило и может быть лишен в том числе и справедливо завоеванных наград. В любой момент эта ситуация может быть использована против спортсмена», - объяснил Поздняков журналистам.
По его мнению, нейтральный спортсмен, принимающий участие в Олимпийских играх, совершенно точно не сможет участвовать в Играх дружбы: его результат на Олимпиаде могут аннулировать.  

Игры дружбы запланированы на период с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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#олимпиада
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#новости
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Гимнасты Подмосковья стали призерами на всероссийском турнире на призы Леонида Аркаева
15 декабря 2023, 09:47

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Гимнасты Московской области завоевали 16 медалей на всероссийском турнире на призы Леонида Аркаева. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «На призы заслуженного тренера СССР Леонида Аркаева» проходили в Саранске с 11 по 14 декабря.

В турнире приняли участие около 200 спортсменов из разных регионов России.

По итогам соревнований первое место в программе «мастер спорта» занял Дмитрий Литвиненко. Он также стал обладателем серебра в в опорном прыжке.

В упражнениях на кольцах и в многоборье бронзовыми призерами стали Дмитрий Литвиненко и юниор Михаил Усов. Михаил также стал победителем «мастера спорта» среди юниоров.

Подмосковный гимнаст Вячеслав Селивантьев стал обладателем двух бронзовых медалей в упражнениях на брусьях и кольцах, а  Владислав Сокольников завоевал второе место в упражнениях на кольцах, Роман Пуль стал третьим в опорном прыжке, а Даниил Зимараев завоевал почетное втрое место  в вольных упражнениях.

Кроме этого, гимнаст Сергей Щербаков выиграл два золота – в многоборье и в упражнениях на брусьях, а также две серебряные медали – в вольных упражнениях и в упражнениях на коне.

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#приз
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Аршавин: Такой игрок, как я, рождается раз в 50 лет
15 декабря 2023, 01:26

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в ходе интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ» ответил на вопрос о воспитании в академии сине-бело-голубых «нового Аршавина».
«Есть ли мечта воспитать нового Аршавина? Аршавин должен родиться. Много факторов должно срастись. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я — это нескромно говорить, — он не рождается каждые 10-20 лет, может, 50 лет. Именно в России», — сказал российский футболист.

Андрей Аршавин воспитывался в петербургской «Смене». На высшем уровне за «Зенит» он дебютировал в 1999 году. После девяти лет в петербургском футбольном клубе футболист перешёл в лондонский «Арсенал» и четыре года играл в Великобритании. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

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#футболист
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Конкурс «Цифровая трансформация российского спорта» выиграли две подмосковные организации
14 декабря 2023, 20:37

Фото: Минспорт МО

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодёжью городского округа Балашиха второй год подряд стало победителем конкурса «Цифровая трансформация российского спорта». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

Ещё одним победителем стало Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва им. Ю.Е. Ляпкина». Награды в Министерстве физической культуры и спорта Московской области вручили руководитель ведомства Дмитрий Абарёнов и гендиректор АО «Мой спорт» Андрей Марков.
 
Балашихинское управление выиграло в номинации «Лучший муниципальный орган управления физической культуры и спорта с населением от 250 тыс жителей и выше». А спортшкола им. Ю. Е. Ляпкина» стала лучшей организацией, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. 
 
Во время рабочей встречи Абарёнов и руководство АО «Мой спорт» обсудили дальнейшее развитие функционала платформы. Как сказал министр, есть интересные задумки, которые планируется реализовать в новом году.

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