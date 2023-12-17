Биатлониста Легрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле

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Сначала Легрейд давал объяснения в полиции, где ему сказали, что никаких последствий, скорее всего, не будет. А вот спортивная федерация отстранила спортсмена от гонки за недопустимую небрежность в обращении с оружием. Сам Легрейд выглядел очень расстроенным, но сказал, что с пониманием относится к решению IBU, так как осознаёт, сколь важно внимательно и осторожно обращаться с инвентарём, который способен отнять жизнь у человека.
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