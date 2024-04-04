Борца Садулаева решением МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по решению Международного олимпийского комитета не допущен к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
Отмечается, что вместо Садулаева выступит Алихан Жабраилов. По словам президента ФСБР Михаила Мамиашвили, UWW сделал все возможное для участия Садулаева в соревнованиях.
Напомним, Лицензионный турнир состоится 5–7 апреля в Баку. Для завоевания лицензий борцам будет необходимо выйти в финал.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх в Париже. Ее слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сообщила, что если подобные заявления с французской стороны будут появляться снова, в таком случае любая продукция из Франции с легкостью заменятся на отечественную.
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Екатерина Коршунова