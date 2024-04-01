Фигурист Костомаров заявил, что чувствует себя тараканом без протезов

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Ранее сообщалось, что 17 декабря 2023 года олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перене тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха.
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