Четыре медали на международных турнирах выиграли подмосковные теннисисты

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные теннисисты завоевали четыре медали на международных турнирах. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 27 ноября по 3 декабря в Брейдентоне, Андорре и Лозаде прошли три мировых турнира по теннису.
В парном разряде среди мужчин на турнире в городе Брейдентон подмосковный спортсмен Тимофей Дерепаско стал обладателем золотой медали, обойдя соперников из США, Кореи, Турции и Румынии.
На «челленджере» в Андорре – подмосковная теннисистка ЭрикаАндреева стала серебряным призером. Она уступила испанской спортсменке Марине Бассольс Рибера.
Стоит отметить, что в в парном разделе турнира, вместе с швейцарской спортсменкой Селин Наеф, Эрика обыграла представительниц Великобритании, Венгрии, Польши и Франции завоевала первое место.
Кроме этого, на соревнованиях «ITF Portugal 20A» Елена Приданкина из Подмосковья заполучила серебро в парном разряде с немкой Марой Гут.
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В парном разряде среди мужчин на турнире в городе Брейдентон подмосковный спортсмен Тимофей Дерепаско стал обладателем золотой медали, обойдя соперников из США, Кореи, Турции и Румынии.
Стоит отметить, что в в парном разделе турнира, вместе с швейцарской спортсменкой Селин Наеф, Эрика обыграла представительниц Великобритании, Венгрии, Польши и Франции завоевала первое место.
Кроме этого, на соревнованиях «ITF Portugal 20A» Елена Приданкина из Подмосковья заполучила серебро в парном разряде с немкой Марой Гут.
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Мира Полтева