Подмосковная команда выиграла Кубок Ельцина по индорхоккею

Фото: Минспорт МО
Команда Спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта из подмосковного Щёлкова выиграла Х турнир на призы первого президента России Бориса Ельцина по индорхоккею. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир прошёл в Екатеринбурге. За награды боролись четыре команды из главных хоккейных регионов страны – Екатеринбурга, Московской области и Татарстана. В полуфинале команда щёлковской СШОР разгромила зеленодольское «Динамо» со счётом 19:1.
Финалом турнира стало классическое противостояние уральской и подмосковной хоккейных школ. Итог встречи – 6:3 в пользу щёлковской команды.
Представитель Подмосковья Антон Рассказов был признан лучшим бомбардиром соревнований.
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Финалом турнира стало классическое противостояние уральской и подмосковной хоккейных школ. Итог встречи – 6:3 в пользу щёлковской команды.
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Лора Луганская