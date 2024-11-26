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Чирлидеры из Ленинского округа одержали победу на фестивале в Подмосковье

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

В минувшие выходные в Подмосковье прошел фестиваль «Турнир РФСО Спартак» по чир спорту. Команда из Ленинского городского округа «Gravity Falls Gold» под руководством тренера Юлии Синельниковой победила в номинации «чирлидинг-стант» в возрастной категории юниоры/юниорки.
Об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета. Кроме того, победу в номинации «чирлидинг-соло» возрастной категории юноши/девушки одержала жительница округа Дарья Евсенейкина.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа



«Соревнования проходили на высоком уровне, судьи были очень опытные во всех судейских категориях. Нашим спортсменам удалось показать блестящие результаты и опередить в своих номинациях сильнейших соперников. Все усилия, труд на тренировках и преданность делу не остались не замеченными. Мы гордимся каждым из наших воспитанников. Продолжайте и дальше вдохновлять своим мастерством и командным духом», — приводятся в сообщении слова руководителя и тренера секции спортивного чирлидинга досугового центра «Юность» Юлии Синельниковой.

В пресс-службе рассказали, что в фестивале приняли участие более 800 воспитанников спортивных клубов из 17 городов России. Ребята соревновались в разных возрастных категориях. Конкретно в номинациях, в которых выступала команда из Ленинского городского округа, соперниками были спортсмены со всего Подмосковья. Участников оценивали по акробатическим номерам, артистизму, хореографии и другим показателям. В завершении фестиваля все победители были награждены медалями и дипломами.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

«Наша команда называется «Gravity Falls», что означает нарушение гравитации. В нашем спорте ребята, действительно, нарушают законы гравитации, выполняя сложные трюки. На тренировках мы оттачиваем все элементы, проходим серьезную подготовку», — добавила Юлия Синельникова.

Команда «Gravity Falls» является постоянными участниками различных соревнований, становясь призерами и победителями. На территории Ленинского городского округа спортивная секция действует с 2018 года. Воспитанники также принимают участие и в мероприятиях муниципалитета. Все тренировки проходят в деревне Калиновка на базе Калиновского филиала Видновской школы № 11 и досугового центра «Юность».

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#тренировки
#законы
В Ленинском округе построят новую трассу для гонок на выживание
26 ноября 2024, 18:41

Фото: istockphoto.com/TT

Новую трассу для автогонок на выживание построят на территории Ленинского городского округа, для этих целей выделен участок рядом с селом Молоково, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это очень удобная локация. Рельеф позволяет накатать именно такую трассу, которую мы будем считать наиболее оптимальной. По словам самих спортсменов, смена места делает соревнования более конкурентными и зрелищными», — сказал председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислава Радченко.
Отмечается, что в 14-м сезоне гонок на выживание, итоги которого подвели в округе, большинство заездов проводилось на трассе «Казачий дозор», расположенной в деревне Горки. В следующем году эта трасса по техническим причинам будет закрыта.

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#ленинский городской округ
#гонки
#трасса
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Федорищев: «Крылья Советов» должны выплатить 36 миллионов рублей взяточникам
26 ноября 2024, 17:26

Вячеслав Федорищев (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта по ВКС объявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей "преступникам", которые занимаются коррупцией в судейском корпусе.
«Я предлагаю в KPI губернатора поставить прекращение направления денег налогоплательщиков в коррупционную систему судейства в профессиональном футболе», — рассказал губернатор.

Вячеслав Федорищев поделился, что два месяца назад к нему пришёл один из функционеров футбольного клуба «Крылья Советов» и рассказал о долге ФК в 36 миллионов рублей. Губернатор Самарской области спросил на какой именно долг нужна такая сумма, собеседник не стал уточнять, поскольку это «преступление, вам знать не надо».

«В конце концов он мне рассказал и выяснилось, что «Крылья советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — обратил внимание Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области уточнил, что подобная система действует в судейском корпусе последние несколько лет и «все условно с ней согласились».

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#преступление
#губернатор
#коррупция
#взятка
#футбол
#спорт
#спортсмены
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Каширские спортсмены выиграли 11 медалей на турнире по самбо
26 ноября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

23 ноября в спортивном центре имени А. Гринина в городе Озёры прошёл открытый турнир по самбо, посвящённый Всероссийскому дню самбо, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов 2010–2015 годов рождения из Озёр, Каширы, микрорайона Ожерелье, Ступино, Серебряных Прудов, Коломны и других городов.

Каширу представили спортсмены, которые тренируются под руководством инструкторов Андрея Викторовича Бикбаева и Максима Ивановича Краило из спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева.

Каширские спортсмены продемонстрировали отличные результаты: I место получили Евгения Фролова, Дарья Чигорина, Даниил Горбунов, Иван Назаров.

II место у Таисии Стрельниковой, Вадима Бутузова, Романа Балана, Сергея Ванюшина.

III место заняли Марк Хорешков, Петр Брыкин, Роман Гостев.

Кроме того, команда Каширы заняла III общекомандное место.

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#турнир
#кашира
#спортсмены
#самбо
#подмосковье
#победители
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Брейкеры из Московской области получили шесть медалей на Всероссийских соревнованиях
26 ноября 2024, 13:53

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по брейкингу «Break Rumble», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В дисциплине брейкинг среди женщин от 19 лет победителем стала Александра «Vavi» Вавилкина-Качанова из Королёва. Вероника «Serpente» Никишина из Королёва завоевала серебряную медаль в той же категории. Кроме того, она взяла ещё одно серебро в дисциплине брейкинг среди юниорок в возрастной группе от 16 до 18 лет.

Мирослав «Miracle» Чернов и Иван «I–Van» Воронов из Королёва заняли второе и третье места среди юниоров 16–18 лет в дисциплине брейкинг.

Команда из Королёва «One peace yes» заняла третье место в командных соревнованиях в дисциплине брейкинг среди мужчин и женщин от 19 лет.

Всероссийские соревнования проходили с 22 по 25 ноября 2024 года в Нижнем Новгороде.

Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#турнир
#медаль
#соревнования
#подмосковье
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Боксёр из Каширы примет участие в Кубке мира по боксу
26 ноября 2024, 13:25

Фото: istockphoto / FOTOKITA

В Санкт-Петербурге завершился юбилейный Всероссийский турнир по боксу «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова». В мероприятии участвовали юноши 16–17 лет из 57 регионов России, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Каширу представил воспитанник тренеров Виталия Еремина и Дмитрия Данилова из боксёрского клуба «Русич» спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева.

Соревнования основали в 1975 году Конгрессом Европейской конфедерации бокса (EUBC) в память о первом советском президенте Европейской и Международной ассоциаций любительского бокса Николае Никифорове-Денисове. В 1978 году Никифоров-Денисов был удостоен звания почётного пожизненного президента АИБА за вклад в развитие спорта.

Арсений Жильцов из Каширы занял второе место в своей весовой категории и получил право участвовать в Кубке мира по боксу среди юниоров, который пройдёт в Черногории в марте 2025 года.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира


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#турнир
#кашира
#соревнования
#бокс
#подмосковье
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Ткачук: после пандемии уровень футбола упал
26 ноября 2024, 13:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Полузащитник ФК «Тюмень» Денис Ткачук заявил, что за последнее время заметно снизился уровень футбола в Первой лиге. По его словам, этот показатель упал после пандемии.
«Думаю, нет. Где он вырос? Я не замечаю этого. После пандемии уровень футбола вообще упал», — ответил он на вопрос Metaratings.ru, вырос ли уровень Первой лиги за последнее время.
Ткачук также отметил, что после того, как в Первой лиге стали участвовать «Урал», «Сочи» и «Балтика» у них появились стадионы чемпионаты мира, а также состав этих команд не сильно изменились со времен игры в РПЛ, потому «с ними всегда интересно играть».

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#рф
#спорт
#футбол
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«Прекрасная 65-летняя девушка»: Ягудин рассказал о своей паре на «Ледниковом периоде»
Фигурист Ягудин: в «Ледниковом периоде» выступлю с прекрасной 65-летней девушкой
26 ноября 2024, 12:28

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что выступает в «Ледниковом периоде» в паре с «прекрасной 65-летней девушкой». По его словам, она переехала из Екатеринбурга в Москву ради этого проекта.
«В «Ледниковом периоде» я выступаю с прекрасной девушкой, ей 65 . Но возраст ничего не значит. Ее пример — показатель того, как человек должен развиваться в нашей стране», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Ягудин рассказал, что партнерша решила заняться фигурным катанием после того, как ей исполнилось 50 лет. Сейчас она занимается преподаванием в Екатеринбурге, но ради проекта решила временно переехать в Москву.

Фигурист подчеркнул, что хоть Россия пока отрезана от мировых соревнований, это не должно мешать спорту развиваться.

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#россия
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#серебро
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IBU отказался допускать биатлонистов из РФ к международным турнирам до конца СВО
26 ноября 2024, 12:17

Фото: iStock/vlado85rs

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался допускать российских и белорусских биатлонистов к международным турнирам до окончания СВО. В организации заявили, что статус этого вопроса не менялся с 2022 года.
«Ранее в 2024 году исполнительный комитет IBU ясно дал понять, что приостановление членства обеих федераций будет сохраняться до тех пор, пока обе национальные федерации не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Например, нужно четко дистанцироваться от СВО на Украине и гарантировать, что никто из их официальных лиц или спортсменов не будет вовлечен в российские вооруженные силы и не будет принимать какое-либо участие в СВО», — заявила пресс-служба IBU в комментарии для Metaratings.ru.
В организации добавили, что правила также не предусматривают возможность участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
«Таким образом, никаких решений по этому вопросу не ожидается в течение следующих недель, месяцев или даже больше, пока не закончится СВО», — заключили в союзе.
Ранее резидент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отказался руководить заседанием генассамблеи организации, на котором будет обсуждаться вопрос изменения статуса российских спортсменов и формата их участия в международных соревнованиях. Он заявил, что если речь будет идти о России, он вести это заседание не собирается.

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#сво
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#служба
#биатлон
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Российского биатлониста лишили четырёх медалей после отклонения апелляции в CAS
Биатлонист Устюгов лишился золота и бронзы ОИ после отклонения апелляции в CAS
26 ноября 2024, 12:08

Фото: iStock/vlado85rs

Российский биатлонист Евгений Устюгов лишился золотой и бронзовой медалей после проигрыша дела в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).
Отмечается, что судом были поддержаны выводы антидопингового комитета CAS о ряде аномалий, которые были выявлены в биологическом паспорте Устюгова.

Решением суда он дисквалифирован на четыре года. Также были аннулированы все его результаты в соревнованиях с 24 января 2010 года и до конца сезоны 2013/2014. Таким образом, он лишился золотой и бронзовой медалей, полученных на Играх в Ванкувере, а также двух серебряных медалей, которые были завоеваны на российском чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

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#россия
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#биатлон
#медали
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