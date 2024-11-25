Активистка из Ленинского округа выиграла конкурс «Лидеры Подмосковья»

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Победу на конкурсе «Лидеры Подмосковья» по итогам всех его этапов одержала активистка из Ленинского городского округа, ученица Володарской школы Екатерина Сорокина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Нас распределили по командам, чтобы придумать идею спортивно-массового проекта, который будет способствовать развитию спорта среди молодежи. Вся команда себя хорошо показала, мы четко распределили обязанности и достойно защитили свой проект «спорт-интенсив», — рассказала Екатерина Сорокина.Отмечается, что всего в конкурсе «Лидеры Подмосковья», организованном российским движением детей и молодежи «Движение Первых», приняли участие 400 человек, в финал вышел 131 участник. По итогам конкурса победителей наградили ценными призами и сертификатами.
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