CNN: Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в €1 млн

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Один из самых титулованных футболистов в истории, экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, которого ранее осудили на 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки, вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро. Об этом сообщает CNN со ссылкой на испанское спортивное издание Marca.
Решение принял Высший суд Каталонии. Алвес будет находиться на свободе на время рассмотрения апелляции, однако ему запрещено покидать страну, он сдал принадлежащие ему бразильский и испанский паспорта, и обязан являться в суд по мере необходимости.
Напомним, что в 2022 году в полицию Барселоны обратилась девушка, заявившая, что отдыхала в ночном клубе, где познакомилась с футболистом. Он заманил её в туалет, где повалил на пол, заставил удовлетворить его орально, а затем изнасиловал. Сперва Алвес отрицал интимную близость с этой девушкой, однако потом признался, что секс между ними действительно был, но произошёл он по обоюдному согласию. Адвокат футболиста заявил, что обвиняемый изменял показания в попытках скрыть измену от жены.
В итоге суд признал Алвеса виновным в изнасиловании и приговорил 40-летнюю звезду футбола к 4,5 годам лишения свободы.
Дани Алвес известен по выступлениям за клубы «Севилья», «Барселона», «Ювентус» и ПСЖ. Бразилец становился чемпионом Франции, Италии, Испании, а также завоевывал национальные кубки всех этих стран. В составе «пентакампеонов» защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.
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Напомним, что в 2022 году в полицию Барселоны обратилась девушка, заявившая, что отдыхала в ночном клубе, где познакомилась с футболистом. Он заманил её в туалет, где повалил на пол, заставил удовлетворить его орально, а затем изнасиловал. Сперва Алвес отрицал интимную близость с этой девушкой, однако потом признался, что секс между ними действительно был, но произошёл он по обоюдному согласию. Адвокат футболиста заявил, что обвиняемый изменял показания в попытках скрыть измену от жены.
Дани Алвес известен по выступлениям за клубы «Севилья», «Барселона», «Ювентус» и ПСЖ. Бразилец становился чемпионом Франции, Италии, Испании, а также завоевывал национальные кубки всех этих стран. В составе «пентакампеонов» защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.
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Артем Путинцев