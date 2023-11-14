Даниил Медведев победил Андрея Рублева на старте итогового турнира ATP

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев в первом своём матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине со счётом 6:4, 6:2 обыграл своего соотечественника Андрея Рублёва, занимающего пятую строчку в мировом рейтинге. Об этом 14 ноября пишет «РБК-Спорт».
Двум лучшим российским теннисистам, которые выступают в Красной группе турнира, еще предстоят поединки с испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым. Из квартета в полуфинал выйдут двое лучших.
В свою очередь, в Зелёной группе Итогового играют первая ракетка мира — серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и норвежец Хольгер Руне. Любопытно, что половина из участников турнира либо россияне, как Медведев и Рублёв, либо имеют русские корни, как Зверев и Циципас, который является сыном бывшей советской теннисистки Юлии Сальниковой.
Призовой фонд турнира, в котором ежегодно участвуют 8 лучших теннисистов сезона, в этом году составит 15 миллионов долларов. При этом, участие только в одном матче принесет каждому из спортсменов по $161,5 тыс, а победа в нем — $390 тыс. Победитель же Итогового получит рекордные $4,8 млн.
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В свою очередь, в Зелёной группе Итогового играют первая ракетка мира — серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и норвежец Хольгер Руне. Любопытно, что половина из участников турнира либо россияне, как Медведев и Рублёв, либо имеют русские корни, как Зверев и Циципас, который является сыном бывшей советской теннисистки Юлии Сальниковой.
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Артем Путинцев