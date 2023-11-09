Forbes посчитал личный бренд Медведева лучшим среди российских спортсменов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Теннисист Даниил Медведев стал первым в рейтинге персональных брендов среди российских спортсменов.
В число участников рейтинга Forbes включили только действующих спортсменов. В рейтинг не попали те, кто сменил спортивное гражданство до 1 сентября нынешнего года. На втором месте расположилась серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова. На третьем нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
В ТОП-10 оказался форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба (4-е место), фигуристка Камила Валиева (5), теннисист Андрей Рублев (6), а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (7). На 8 месте оказалась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, далее следует чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев. На 10 месте фигуристка Евгения Медведева.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в допинговом деле Камилы Валиевой виновата российская сторона. По словам Родниной, «про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться», версия о том, что фигуристка выпила не из того стакана является «бредом».
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В ТОП-10 оказался форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба (4-е место), фигуристка Камила Валиева (5), теннисист Андрей Рублев (6), а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (7). На 8 месте оказалась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, далее следует чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев. На 10 месте фигуристка Евгения Медведева.
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Мария Фирсова