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Для жителей Московской области работают свыше 370 катков

14 декабря 2023, 15:55
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье открыты для посетителей свыше 370 катков. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На данный момент в регионе уже открыли для посещения более 370 катков.

«На сегодняшний день в Подмосковье работают уже 377 катков. Это и хоккейные коробки во дворах, и катки на школьных стадионах, в парках и центральных площадях городов. Всего в сезоне 2023-2024 планируется залить 845 катков, в том числе 37 – с искусственным льдом», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.


Кроме этого, самым большие искусственные будут работать в Красногорске на стадионе «Зоркий» и в парке «Патриот». Стоит отметить, что в Подмосковье в зимний сезон планируется работа около 800 ледовых площадок.

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Глава МОК Бах поддержал допуск россиян к Олимпиаде в Париже
14 декабря 2023, 16:07

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возможность выступления спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх. Он заявил, что считает решение, принятое организацией, правильным.
Ранее МОК объявил, что допустит российских и белорусских атлетов до соревнований в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, среди которых отсутствие связей с силовыми ведомствами (командами ЦСКА и «Динамо»), а также при отсутствии публичных высказываний в поддержку СВО.

«Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств», — приводит слова Баха BBC.

Глава МОК также отверг идею бойкота Олимпиады, отметив, что странам, которым не по душе решение спортивных функционеров, никто не запрещает иметь собственное мнение.

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#мок
#олимпиада
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Тренер Силкин назвал лучший матч года
Тренер Силкин: «Краснодар»—ЦСКА — лучший матч года
14 декабря 2023, 15:57

Фото: istockphoto.com/matimix

Известный российский тренер Сергей Силкин заявил, что «Краснодар»—ЦСКА стал лучшим матчем года в РПЛ, окончившийся счётом 1:0.
«Матч «Краснодар»—ЦСКА – 100% лучший матч этого года. Просто фантастический сценарий. ЦСКА играл здорово, атаковал, но затем «Краснодар» во втором тайме просто перевернул игру. Мне кажется, «Краснодар» в этой игре забил чемпионский гол. Такие голы на последних минутах признак того, что команда готова стать чемпионом», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление «Динамо» в сезоне-2023/2024 и отметил, что команда не готова бороться за чемпионство. Однако, по его мнению, «Динамо» должно попытать сохранить место в тройке лидеров.

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#спорт
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#футбол
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Президент РФС Колосков заявил о неготовности «Динамо» к борьбе за золото
14 декабря 2023, 15:48

Фото: istockphoto.com/matimix

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление «Динамо» в сезоне-2023/2024 и отметил, что команда не готова бороться за чемпионство.
«В этом сезоне «Динамо» — совершенно другая команда, намного сильнее и интереснее, чем в прошлом. Результат говорит сам за себя. Но пока команда не готова к борьбе за золото чемпионата России, так как не хватает скамейки, мало вариативности, тренер проводит первый сезон. Стабильности на данный момент нет, совершенно разная игра в двух таймах», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Колосков.

Однако, по его мнению, «Динамо» должно попытать сохранить место в тройке лидеров.

Ранее бывший футболист ЦСКА Вячеслав Даев заявлял, что от команды в этом сезоне РПЛ ожидал больших результатов, чем она смогла показать.

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#спорт
#золото
#игра
#рпл
#футболист
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МОК изменил количество допущенных на Олимпиаду-2024 россиян
14 декабря 2023, 11:46

Фото: iStock/BalkansCat

Российские и белорусские спортсмены получили лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается в обновлённом релизе на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Отмечается, что 8 декабря МОК допустил шестерых российских и пятерых белорусских атлетов на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких условий. Так, спортсмены и  их персонал должны воздержаться от деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой и другой символикой России и Белоруссии. Также они не имеют права высказываться о поддержке спецоперации на мероприятиях и при общении со СМИ до, во время и после проведения Олимпийских игр. 

Напомним, что ранее в тексте решения МОК фигурировали восемь российских спортсменов, однако в обновлённом релизе их осталось шесть. 

Олимпийские игры в Париже состоятся 26 июля - 11 августа 2024 года. 

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#олимпиада
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#спортсмены
#белоруссия
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Волейболистки «Заречье-Одинцово» провели мастер-класс для детсадовцев
14 декабря 2023, 10:31

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» провел спортивный урок для воспитанников детского сада. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спортсменки из клуба «Заречье-Одинцово» приняли в гостях в волейбольном центре дошкольников из детского сада № 54 Одинцовского городского округа.

Детям рассказали о виде спорта, которым девушки занимаются и провели мастер-класс от молодежной команды клуба. Кроме этого, воспитанники детсада смогли увидеть настоящую тренировку команды Суперлиги.

Также волейболистки главной лиги страны сфотографировались с юными гостями на память.

Стоит отметить, что встречи  «Заречье-Одинцово» со школьниками проводятся регулярно. Спортсмены волейбольного клуба с удовольствием принимают приглашения разных школ о преведении в них мастер-классов. Кроме того, опыт работы с гостями из детского сада в волейбольном центре Московской области был впервые.

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#одинцово
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#волейбол
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#школьники
#мастер-класс
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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
ПСЖ, «Манчестер Сити» и еще 14 клубов вышли в плей-офф Лиги чемпионов
14 декабря 2023, 01:24

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи последнего, пятого тура в группах E, F, G и H состоялись в среду, 13 декабря. По их результатам в 1/8 финала вышли: «Манчестер Сити» из Англии, «РБ Лейпциг» из Германии, мадридский «Атлетико», итальянский «Лацио», «Барселона» из Испании, «Порту» из Португалии, «Боруссия» из Дортмунда и французский ПСЖ.

Ранее свое место в раунде выбывания обеспечили: мюнхенская «Бавария», «Копенгаген» из Дании, лондонский «Арсенал», голландский ПСВ, мадридский «Реал», «Наполи» из Италии, испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Интер».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 18 декабря в швейцарском Ньоне. Начало - в 14:00 по московскому времени.

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#лига чемпионов
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УЕФА наказал Федерацию футбола Украины за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины за расистское поведение болельщиков
14 декабря 2023, 00:06

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил санкции на Федерацию футбола Украины (УАФ) из-за случаев расистского поведения болельщиков во время квалификационного матча Евро-2024 против Италии. Об этом сообщает сайт организации.
Решено оштрафовать УАФ на сумму 20 тысяч евро. Кроме того, стадион, где будет проходить следующий домашний матч украинской команды, должен быть частично закрыт.

Организаторы обязаны снизить количество зрителей на как минимум 5 тысяч человек.

Матч Украины с Италией состоялся 20 ноября в Германии и завершился со счетом 0:0.

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#евро
#стадион
#матч
#человек
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165 подмосковных школ подали заявки на фестиваль «Футбол в школе»
13 декабря 2023, 18:57

Фото: Минспорт МО

165 подмосковных школ и детсадов подали заявки на участие во всероссийском фестивале РФС «Футбол в школе». В прошлом году на фестивале выступили 129 образовательных организаций региона, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В фестивале может участвовать любая школа или любой детский сад. Московская область входит в десятку регионов-лидеров по количеству поданных заявок, занимая шестую позицию. 
 
В течение всего учебного года участники фестиваля будут организовать творческие конкурсы, соревнования и эстафеты. По итогам будут определены три лучших образовательных организации, которые получат памятные призы от Российского футбольного союза. Региональные победители будут претендовать на звание лучших образовательных организаций страны.
 
Пилотная стадия проекта «Футбол в школе» стартовала в сентябре 2021 года. Тогда в ней приняла участие лишь одна школа Подмосковья – Маливская СОШ из Коломны. В 2022-23 учебном году к проекту РФС присоединились 13 подмосковных школ из Химок, Красногорска, Щёлкова, Серпухова, Люберец и Коломны. 
 
Для проведения уроков на основе футбола РФС направил всем школам-участницам комплекты мячей и инвентаря. Учителям физкультуры предоставили методические рекомендации для работы с детьми. Также методисты РФС регулярно проводят выездные образовательные семинары, где демонстрируют учителям рекомендуемый комплекс упражнений и проводят показательный урок. С нового учебного года в проекте «Футбол в школе» участвуют 105 подмосковных школ. 
 
«Футбол в школе» – проект РФС по привлечению детей и подростков в самый популярный спорт в мире. У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в турнирах и фестивалях. Сегодня участниками проекта стали более 1 млн детей из 83 регионов.
 
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В Московской области прошел открытий чемпионат по шахматам
13 декабря 2023, 17:29

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье завершился открытый чемпионат по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли с 8 по 12 декабря в парк-отеле «Ершово» в Одинцовском городском округе. Всего в турнире приняли участи свыше 100 спортсменов со всего Подмосковья.


По итогам отбора в Суперфинал Московской области в мужском зачете золотыми призерами стали сразу три человека. Это люберецкий гроссмейстер Алексей Хрущев и Исаак Парпиев из Химок и Александр Усов из Одинцова. Трое шахматистов разделили итоговое первое место чемпионата с результатом 6,5 очков. Но по итогам дополнительных показателем в суперфинал прошел Исаак Парпиев. 

В женском итоговом зачете возможность представлять свой округ была завоевана международным мастером, членом сборной России и сборной Московской области Екатериной Смирновой из Балашихи.

На торжественной церемонии вручения присутствовали президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин, исполнительный директор ФШМО Альберт Миннуллин, почетный президент ФШМО Михаил Крюков и ответственный по вопросам физической культуры и спорта Одинцовской епархии РПЦ отец Николай Куренков.

Стоит отметить, что общий призовой фонд соревнований составил 1 миллион рублей.

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