Для жителей Московской области работают свыше 370 катков

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«На сегодняшний день в Подмосковье работают уже 377 катков. Это и хоккейные коробки во дворах, и катки на школьных стадионах, в парках и центральных площадях городов. Всего в сезоне 2023-2024 планируется залить 845 катков, в том числе 37 – с искусственным льдом», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Читайте также:
В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду
До конца года в Московской области откроют 30 больших катков
16 декабря в парках Подмосковья пройдет праздник «Морозные традиции»