16 декабря в парках Подмосковья пройдет праздник «Морозные традиции»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Парки Подмосковья приглашают 16 декабря жителей и гостей региона на праздник «Морозные традиции». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
16 декабря мероприятие пройдет в 60 парках культуры и отдыха Московской области.
Для гостей и жителей региона будут организованы анимационные программы,новогодние мастер-классы, ярмарки и дегустации, а также спортивные активности.
В парке Усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдёт музыкально-анимационная программа «Русский сувенир» от вокального коллектива «Северянка», в егорьевском парке «Пегас» пройдут мастер-класс «Елки-парки» и командные зимние соревнования «Снежный дрифт».
Также в Истре посетители парка смогут угоститься горячими напитками и поучавствовать в программе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а Красногорске будет работать маркет «К Новому году» и квест «По следам Деда Мороза» в сопровождении музыкально-анимационной программы. В Лыткарино можно организуют дискотеку «Зимние танцы» и оформить фотозону «Теплые традиции».
Кроме этого, в парке «Мира» в Мытищах будут работать творческая мастерская «Изготовление венков» и мастер-класс «Шоколад ручной работы», а также площадки для физических и творческих активностей.
Стоит отметить, что в парке Павлово-Посадскогм парке можно будет принять участие в мастер-классах по изготовлению елочных новогодних украшений, а в парке им. Олега Степанова, г. о. Серпухов, зрители увидят спектакль «Деревня Деда Мороза».
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Для гостей и жителей региона будут организованы анимационные программы,новогодние мастер-классы, ярмарки и дегустации, а также спортивные активности.
Также в Истре посетители парка смогут угоститься горячими напитками и поучавствовать в программе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а Красногорске будет работать маркет «К Новому году» и квест «По следам Деда Мороза» в сопровождении музыкально-анимационной программы. В Лыткарино можно организуют дискотеку «Зимние танцы» и оформить фотозону «Теплые традиции».
Кроме этого, в парке «Мира» в Мытищах будут работать творческая мастерская «Изготовление венков» и мастер-класс «Шоколад ручной работы», а также площадки для физических и творческих активностей.
Стоит отметить, что в парке Павлово-Посадскогм парке можно будет принять участие в мастер-классах по изготовлению елочных новогодних украшений, а в парке им. Олега Степанова, г. о. Серпухов, зрители увидят спектакль «Деревня Деда Мороза».
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Мира Полтева