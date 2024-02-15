Двукратного олимпийского чемпиона по борьбе Садулаева не пустили в Румынию

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
По словам Мамиашвили, офицеры в течение двух часов объясняли Абдулрашиду, что его виза вызывает сомнения у пограничной службы. Дело в том, что он получал ее в Испании и прилетел в Бухарест из Барселоны. При этом борец после получения визы выходил из испанского аэропорта, затем вернулся, прилетел в Румынию, а вот там в её подлинности засомневались.
Читайте также:
Подмосковные борцы завоевали четыре медали международного Кубка Ивана Ярыгина
Российский борец-вольник Окороков решил выступать за Австралию
Подмосковный борец Бешенец стал семикратным чемпионом мира по джиу-джитсу