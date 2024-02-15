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Двукратного олимпийского чемпиона по борьбе Садулаева не пустили в Румынию

Двукратному чемпиону Олимпиады Садулаеву отказали во въезде в Румынию
15 февраля 2024, 20:03
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира российский борец Абдулрашид Садулаев по неизвестной причине получил отказ во въезде в Румынию. В Бухаресте он должен был принять участие в чемпионате Европы 2024 года, который стартует 16 февраля.
Как рассказал РИА Новости Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, пока назвать точную причину сложно. В ближайшее время он встретится с лучшим российским борцом и они спокойно всё обсудят. Сейчас Садулаев слишком расстроен и взвинчен непонятной ситуацией, из-за которой вынужден пропустить турнир, на котором вполне обоснованно рассчитывал на очередную золотую медаль.

По словам Мамиашвили, офицеры в течение двух часов объясняли Абдулрашиду, что его виза вызывает сомнения у пограничной службы. Дело в том, что он получал ее в Испании и прилетел в Бухарест из Барселоны. При этом борец после получения визы выходил из испанского аэропорта, затем вернулся, прилетел в Румынию, а вот там в её подлинности засомневались.


Президент ФСБР отметил, что когда страна принимает большой спортивный турнир, политическое руководство государства берёт на себя все обязательства и решение всех спорных вопросов, в том числе и по визовым и транзитным делам. Садулаев вынужден был полететь обратно в Москву, что, конечно, доставило большую радость зарубежным соперникам, так как выбыл по неспортивным причинам главный претендент на победу.

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Конькобежцы из Подмосковья завоевали две медали на Спартакиаде сильнейших
15 февраля 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую награды выиграли конькобежцы из Московской области на соревнованиях в рамках второй Всероссийской спартакиады между регионами страны по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль заработала сборная Подмосковья в мужском командном забеге в составе Даниила Чмутова, Руслана Захарова и Даниила Алдошкина. Восемь кругов они пробежали за 3 минуты 49 секунд. Второе место заняла сборная Красноярского края, отставшая от победителей на три секунды. Замыкает тройку лидеров команда, представляющая Свердловскую область», — говорится в сообщении.
Кроме того, представитель Подмосковья Михаил Казелин взял бронзу в забеге на 1000 метров среди мужчин.

Всего на Спартакиаде Московская область получила уже 20 медалей: семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых. В команду входит 165 спортсменов.

В масштабном турнире принимают участие более 2,5 тыс. человек. Соревнования проводятся по 14 видам спорта на территории пяти регионов. В частности, конькобежцы соревнуются в Челябинске.

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#спорт
#конькобежный спорт
#спартакиада
#подмосковье
#московская область
#медали
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Кириенко объяснил страхом недопуск спортсменов РФ к международным соревнованиям
15 февраля 2024, 18:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко высказал мнение о том, что российских спортсменов не допускают к международным соревнованиям из-за страха успеха россиян, а также страха конкуренции.
«Какая страна ещё может таким похвастаться? Когда на эту уходящую в даль золотую стену смотришь, все вопросы о том, почему наших спортсменов не пускают на международные соревнования, отлетают сами собой. Боятся просто!» — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кириенко.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе заявляла, что иностранные спортсмены завидуют российским лыжникам из-за отличных условий, в которых проходят соревнования Спартакиады, а уровень организации, накал соперничества, показываемые результаты ни в чём не уступают Олимпиаде или Кубку мира.

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#соревнования
#спортсмены
#россия
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Медведев потеряет 250 рейтинговых очков из-за отказа от защиты титула в Дохе
Первая ракетка России Медведев снялся с турнира АТР в Дохе
15 февраля 2024, 18:01

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира АТР-250 в Дохе (Катар) и не защитит прошлогодний чемпионский титул. Извинившись перед болельщиками, теннисист объяснил, что пока не готов играть в полную силу, так как ещё не отошёл от «забега в Австралии».
Напомним, на Australian Open первая ракетка России и третий игрок в мировом рейтинге АТР дошёл до финала, где в пятисетовом поединке уступил итальянцу Яннику Синнеру, победив в первых двух партиях. До этого Медведев провёл на турнире ещё три матча по пять сетов, в двух из которых отыгрался со счёта 0:2 по партиям, а всего провёл на австралийских кортах 20 часов 35 минут.

После финала в Сиднее россиянин снялся уже со второго турнира подряд. До Катара он отказался от участия в соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды), где в прошлом году также стал победителем. Отказываясь от защиты титулов, Даниил теряет рейтинговые очки. Из-за неучастия в турнире в Дохе он потеряет 250 рейтинговых баллов.

Медведев выразил сожаление по поводу того, что не сможет сыграть в столице Катара, так как не готов показывать свой лучший теннис. Он выразил благодарность организаторам, спонсорам и болельщикам, которые всегда здесь хорошо к нему относились, и выразил надежду, что обязательно приедет в Доху в следующем году.

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#теннис
#очки
#нидерланды
#медведев
#турнир
#рейтинг
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В Одинцовском округе 17 февраля состоится гонка «Лыжня Малевича»
15 февраля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Гонку «Лыжня Малевича» проведут в субботу, 17 февраля, в парке Малевича, расположенном на территории Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.

«Принять участие в гонке могут и взрослые, и дети. Участие бесплатное. Сбор участников назначен на 11 утра», — отмечается в сообщении.

Для участников в парке будет установлен отапливаемый шатёр, в котором можно будет переодеться. Всех лыжников на финише будет ждать медаль за преодоление дистанции, а также горячий чай с сушками.

В министерстве отметили, что лыжная трасса в парке Малевича подойдёт и опытным, и начинающим гонщикам. Большая часть трассы пологая, при этом есть несколько небольших склонов.

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#одинцовский городской округ
#парк малевича
#гонка
#лыжи
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Подмосковные спортсмены завоевали награды чемпионата Европы по греко-римской борьбе
15 февраля 2024, 16:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три спортсмена из Московской области завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Бронзовых наград соревнования удостоились Адлет Тюлюбаев в категории до 77 килограммов, Анвар Аллахьяров в категории до 63 килограммов и Садык Лалаев в категории до 60 килограммов. Все три борца представляют подмосковную Спортшколу олимпийского резерва по единоборствам», — говорится в сообщении.
Всего российские борцы завоевали на чемпионате Европы восемь медалей: одну — высшего достоинства, три серебра и четыре бронзы. Спортсмены выступают не под российским флагом, а в статусе AIN (Individual Neutral Athletes) — индивидуальные нейтральные атлеты. Соревнования проводятся в столице Румынии Бухаресте.

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#греко-римская борьба
#чемпионат европы
#медали
#спорт
#московская область
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Тренер Силкин назвал Парагвай сильным противником
15 февраля 2024, 15:49

Фото: istockphoto.com/HStocks

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча Россия – Парагвай, назвав последних достаточно сильными противниками.
«Здорово, что удалось привезти сильных соперников. Видно, что РФС проделал хорошую работу. Главное, чтобы у футболистов была мотивация, иначе никакого смысла в таких матчах не будет. Настрой в любом случае имеет значение. Нужно ли вызывать Миранчука и Головина? Всё будет зависеть от того, какие цели намерен преследовать тренерский штаб», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Он подчеркнул, что в этом матче нужны будут все сильнейшие игроки.

Сборная России встретится на поле с Парагваем 25 марта.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выражал уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом. Кроме того, он хвалил команду.

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#спорт
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#сборная россии
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Тренер Тарханов прокомментировал игру Захаряна в матче с «ПСЖ»
15 февраля 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский футбольный тренер Александр Тарханов заявил, что полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ».
«Вчера был интересный матч. Арсен хорошо вышел. Мне прислали его статистику: он выиграл почти все единоборства, отдавал много передач. Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ». Во второй игре Арсен, может, и не появится в старте, но выйдет на замену точно», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он также выражал уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.

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#спорт
#матч
#спортсмен
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Глава IIHF Тардиф: Вопрос возвращения России на турниры упирается в безопасность
Глава IIHF Тардиф отреагировал на письмо игроков молодёжной сборной России
15 февраля 2024, 14:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Хоккеисты молодёжной сборной России направили в IIHF (ИИХФ; International Ice Hockey Federation, Международная федерация хоккея) коллективное письмо, названное ими «криком души», в котором требовали рассмотреть вопрос возвращения команды на международную арену. Им ответил глава IIHF Люк Тардиф.
Ранее это послание прокомментировал двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он усомнился, что будет какой-либо положительный ответ, но одобрил шаг молодых хоккеистов.

«Пусть хотя бы ответят, почему не желают видеть ребят на своих турнирах», — сказал знаменитый спортсмен.

Конечно, Фетисов оказался прав. Ни о каких позитивных моментах в ответе президента IIHF Тардифа на письмо игроков российской молодёжки говорить не приходится. Он сначала завёл известную волынку о вопросах безопасности, а потом принялся поучать Федерацию хоккея России (ФХР) и призывать соблюдать правила, намекая на контрактные и трансферные споры между НХЛ и ИИХФ с одной стороны и ФХР — с другой.

Слова о безопасности звучат особенно смешно в контексте того, что IIHF сначала отстранила воюющий Израиль от соревнований под своей эгидой, а потом, будто спохватившись: «Что же это мы? Приравниваем Израиль к России!» — быстренько снова допустила израильские сборные ко всем турнирам.

Фото: istockphoto/Dmitrii Grushin

Двуличие и фальшивые стандарты европейских и мировых спортивных чиновников уже давно не удивляют. Лозунг «Спорт вне политики» давно и прочно забыт. Отстранение российских сборных лоббируют те страны, которые боятся сильной конкуренции и просто понимают свою несостоятельность перед «Красной машиной» в случае её возвращения на международную арену. А вот молодых хоккеистов, безусловно, жаль. Ибо спортивный век короток и пропускать главные турниры Европы и мира им, конечно, обидно.

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#хоккей
#спорт
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Елена Вяльбе заявила о зависти иностранцев к российским соревнованиям
Елена Вяльбе: Спартакиада ни в чём не уступает Олимпийским играм и Кубку мира
15 февраля 2024, 13:31

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Иностранные спортсмены завидуют российским лыжникам из-за отличных условий, в которых проходят соревнования Спартакиады. Уровень организации, накал соперничества, показываемые результаты ни в чём не уступают Олимпиаде или Кубку мира.
Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе. Ей есть с чем сравнивать, так же как и к её мнению стоит прислушаться. На чемпионате мира в 1997 году в норвежском Тронхейме Вяльбе установила рекорд — победила во всех пяти гонках программы турнира.

Соревнования Спартакиады проходят по программе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Старты лыжников принимают Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край.

Фото: istockphoto/HenrikNorway

Вяльбе рассказала журналистам, что Спартакиада ни в чём не уступает Олимпиаде или Кубку мира, а кое-в чём и превосходит эти турниры. Она сообщила, что знает о том, что иностранцы в интернете следят за российскими стартами и втайне наверняка завидуют нашим лыжникам. Например, недавно власти Милана заявили, что ищут возможность провести некоторые старты за пределами Италии, так как не могут подготовить трассы и опасаются отсутствия снега. В России никаких проблем с организацией соревнований нет, заключила глава ФЛГР.

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