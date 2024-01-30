Подмосковные борцы завоевали четыре медали международного Кубка Ивана Ярыгина

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области завоевала две золотые, серебряную и бронзовую медали на ХХХV традиционных международных соревнований по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Лидер сборной России по вольной борьбе, выступающий за Подмосковье, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев победил в весовой категории до 97 кг. В финальной встрече «Русский танк» выиграл у экс-победителя турнира Шамиля Мусаева со счётом 5:2. Теперь у капитана сборной России – три победы на «Кубке Ярыгина».
Ещё одну золотую медаль для Московской области добыл олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев. На «Кубке Ярыгина» борец выступал уже в четвёртый раз.
В категории до 70 кг второе место занял действующий чемпион мира среди молодёжи Иналбек Шериев.
У женщин в весовой категории до 76 кг на третью ступень пьедестала поднялась многократная чемпионка России, чемпионка Европы, призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина.
В командном зачёте сборная России заняла первое место. За ней расположилась команда Монголии, замкнула тройку сборная Белоруссии.
Юбилейный Кубок Ивана Ярыгина стал рекордным по количеству стран-участниц. В этом году в Красноярск приехали спортсмены из 24 государств.
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Ещё одну золотую медаль для Московской области добыл олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев. На «Кубке Ярыгина» борец выступал уже в четвёртый раз.
У женщин в весовой категории до 76 кг на третью ступень пьедестала поднялась многократная чемпионка России, чемпионка Европы, призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина.
В командном зачёте сборная России заняла первое место. За ней расположилась команда Монголии, замкнула тройку сборная Белоруссии.
Юбилейный Кубок Ивана Ярыгина стал рекордным по количеству стран-участниц. В этом году в Красноярск приехали спортсмены из 24 государств.
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Лора Луганская